"Ночью приходил, попросил это сделать": Елена Мозговая рассказала о воле отца

Кратко:
- Елене Мозговой в родительском доме во сне пришел ее отец
- Она рассказала, о чем у нее попросил Николай Петрович
30 июля исполнится 15 лет со дня смерти легендарного украинского певца и композитора Николая Петровича Мозгового. Его дочь, музыкальный продюсер Елена Мозговая, трогательно хранит память об отце.
В своем блоге в Instagram она рассказала, что посетила родительский дом. Там во сне к ней пришел Николай Петрович - он обратился к Елене с просьбой позаботиться о семейном гнезде, которое постепенно приходит в запустение.
Мозговая отметила, что редко могла отказать отцу, и решила исполнить его волю. "Приехала в дом родителей... Здесь сейчас никто не живет... После инсульта у мамы здесь жизни не было... То есть "жизнь" - это вмешательство человека. Потому что природа - это мощная стихия, которая разрастается и поглощает все на своем пути... Погрузилась в архивы, в фото, в вещи... Здесь все о Нем... Все пропитано Его энергией, здесь он умер у меня на руках... Ощущения невероятные... Ночью уже приходил, разговаривали о жизни. Осталась пока здесь и решила все хоть немного восстановить, убрать и дать порядка и жизни... Он меня попросил это сделать... а я редко когда Ему отказывала", - пишет музыкальный продюсер.
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О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
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