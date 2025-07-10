"Невыносимая боль, парализованное лицо": Мозговая рассказала, как прощалась с жизнью

Елена Мозговая раскрыла ужасные детали болезни.

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Елена Мозговая чем болеет - продюсер рассказала о своем здоровье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Вкратце:

У Елены Мозговой обнаружили боррелиоз

Она рассказала, как сражалась с последствиями болезни

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая отметила необычную годовщину - недавно исполнилось четыре года с момента, когда она приняла судьбоносное решение: жить и бороться за жизнь. У нее обнаружили боррелиоз, из-за которого у Мозговой начались ужасные боли и было парализовано лицо.

"Воспоминания... Четыре года... Этот боррелиоз меня тогда едва не убил... Ровно четыре года назад я сделала эту фотографию из окна дома родителей... Рассвет. Невыносимая боль, которую невозможно было унять никакими обезболивающими... И мысли о переходе в другое измерение... Но остановила Соля... Посмотрела на нее и поняла, что она здесь, на этой планете, пока без меня не справится... Парализованное лицо, слабость такая, что сам с собой не можешь справиться... И потом лечение... Какое-то невероятное количество капельниц... Что кололи, я даже и не вспомню... Вены мои точно не приспособлены для капельниц... Поэтому искали их где могли... Но главное, что помогло... Я жива, относительно здорова и научена ценить даже самое малое, что есть", - пишет Елена в своем блоге в Instagram.

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Продюсер опубликовала фото того самого рассвета и руки, на которой нет живого места из-за капельниц. Она отметила, что рассказала свою историю не для того, чтобы вызвать жалость, а чтобы поддержать тех, кто сейчас переживает тяжелые времена.

"Это пост не про "пожалеть", это про "помощь" тем, кто сейчас в отчаянном состоянии... Даже в темные времена, есть повод для счастья, борьбы и победы", - отмечает Елена Мозговая.

Елена Мозговая чем болеет - продюсер рассказала о своем здоровье / instagram.com/olenamozgova1

Елена Мозговая чем болеет - продюсер рассказала о своем здоровье / instagram.com/olenamozgova1

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О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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