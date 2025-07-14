Как толковать удар птицы по окну: что на самом деле означает эта примета

В зависимости от времени суток удар птицы по стеклу может сигнализировать о возможных проблемах или приятных новостях в ближайшее время.

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Разные виды птиц имеют свое символическое значение, которое может влиять на толкование знака / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Что означает удар птицы в окно днем и ночью

Какие птицы несут беду, а какие - счастье

Почему стоит верить только в позитивное

Многие считают, что если птица бьется в окно с улицы - это предвестник несчастья или плохих новостей. Однако существуют и позитивные трактовки этого явления.

Главред решил детально разобраться в популярных суевериях, которые, хоть и не подтверждены научно, веками передавались от наших предков.

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Как отмечает УНИАН, они верили, что пернатые могут передавать важные знаки и предупреждения.

Птица ударилась в окно и улетела

Народные верования гласят, что удар птицы в стекло может быть знаковым. Если это произошло в ночное время, это часто расценивается как тревожный сигнал, предвещающий неприятности. В таком случае рекомендуется быть осторожными и избегать рискованных ситуаций. Особенно неблагоприятной считается примета, если птица ударилась в окно и, к сожалению, умерла - это может быть предупреждением о серьезном заболевании.

Дневные приметы

К счастью, не все приметы о птицах предвещают беду. Если птица ударилась в стекло днем, это, наоборот, часто трактуется как предвестник радостных известий и позитивных перемен в жизни. Вот что могут означать разные птицы:

Голубь : Обычно символизирует победу и успех.

: Обычно символизирует победу и успех. Ласточка: Ласточка : Обещает приятное общение и новые знакомства.

: Обещает приятное общение и новые знакомства. Синица: Синица : Считается знаком семейного счастья, возможного рождения ребенка, а для одиноких людей - скорой встречи со второй половинкой.

: Считается знаком семейного счастья, возможного рождения ребенка, а для одиноких людей - скорой встречи со второй половинкой. Вороновые птицы : Вестники конфликтов и финансовых проблем

Совсем другое значение придается вороновым птицам - грачам, галкам и воронам. Если такая птица бьется в окно, примета часто сулит конфликты и финансовые трудности. В славянской культуре эти птицы традиционно считались предвестниками беды.

Экспертное мнение

Важно помнить, что все эти приметы не имеют научного подтверждения. Чрезмерное углубление в них может вызвать излишнее беспокойство. Для сохранения психического здоровья и позитивного настроя эксперты советуют верить только в те суеверия, которые приносят радость и надежду. В любом случае, лучше не накручивать себя, а сосредоточиться на рациональном объяснении событий.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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