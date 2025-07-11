Принесет беды и проблемы: почему в доме нельзя сушить зонт открытым

Вы узнаете:
- Почему нельзя сушить раскрытый зонт в доме
- О чем предупреждают приметы
Наши бабушки и дедушки верили во многие приметы. Поверье о зонтике не исключение. Они считали, что его нельзя класть на кровать или сушить открытым в помещении. Связывают люди некоторые поверья с цветом этого предмета. Но почему все же не стоит сушить раскрытый зонт в помещении - узнавал Главред.
Оказывается, что издавна наши предки верили, если после дождя прийти в дом или квартиру, и открыть зонт в своем доме, это принесет хозяину только беды и проблемы, передает портал UkrMedia.
На самом деле приметы о зонте не лишены здравого смысла и имеют практическую предпосылку. Например, раньше зонтики изготавливали из довольно плотной материи, которая могла со временем растягиваться, теряя свои водоотталкивающие свойства. Поэтому после высыхания в раскрытом виде зонт уже не защищал от дождя, а одежда промокала. В результате человек мог заболеть.
Одежда после дождя также могла потерять привлекательный вид, что приводило к финансовым расходам, ведь наряды в древности стоили немалых денег.
Сегодня зонтики изготавливают из устойчивых к деформации тканей, а потому осторожное обращение с этим предметом уже менее актуально. Однако народные приметы живы до сих пор. Люди продолжают верить, что раскрытый зонт в помещении принесет неудачи и мелкие неприятности.
Также существует поверье, что раскрытый зонт может разгневать домашних духов, и они начнут донимать мелкими неприятностями - то пирог не удастся, то соль высыплется, то что-то случайно разобьется или треснет зеркало.
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