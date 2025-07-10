Можно ли дарить подарки наперед: священник однозначно ответил

Некоторые верят, если поздравить человека заранее, то в жизни именинника начнутся неурядицы.

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Священник ответил, можно ли поздравлять человека наперед / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Можно ли поздравлять человека до дня рождения

Какие суеверия существуют относительно поздравлений на день рождения

Дарить и получать подарки - всегда приятно. Однако не всегда есть возможность поздравить человека именно в день рождения, особенно в условиях войны. Кто-то получает подарки заранее, другие с опозданием. Главред решил выяснить, можно ли дарить подарки до праздничной даты.

В Украине существуют суеверия, что дарить подарки заранее ко дню рождения не стоит, ведь это может навлечь беду. Например, наши бабушки верили, если заранее поздравить замужнюю женщину, то в дальнейшем ее может ждать одиночество.

видео дня

Другие утверждают, что сделанный ранее сюрприз приведет к тому, что человек заболеет на свой праздник. Недуг может постигнуть не только именинника, но и родственников и близких.

Тем временем украинский священник Юлиан Тимчук призвал не верить в суеверия.

"Мы можем поздравлять людей всегда, когда мы хотим это сделать. Знаете, добрая мысль всегда актуальна. И добрых людей всегда мы должны приветствовать", - сказал священник.

При этом он добавил, что за месяц, за полгода или даже за год никто поздравлять человека не будет. Но если поздравить за день-два до дня рождения - то почему бы и нет, особенно если это хороший человек.

Смотрите видео, в котором священник ответил, можно ли поздравлять человека заранее:

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О персоне: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

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