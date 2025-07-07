Почему нельзя ставить памятник до года и что делать с крестом - ответ священника

Традиция не устанавливать памятник на могиле в течение года после захоронения имеет как практическое, так народное объяснение.

https://glavred.info/life/pochemu-nelzya-stavit-pamyatnik-do-goda-i-chto-delat-s-krestom-otvet-svyashchennika-10679399.html Ссылка скопирована

Священник ПЦУ рассказал о правилах установки памятника и судьбе креста / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, скриншот из видео в Instagram

Вы узнаете:

Почему не рекомендуется трогать могилу до года после захоронения

Можно ли ставить памятник до года после захоронения

Что делать с деревянным крестом после установки памятника

Традиция не трогать могилу до года после захоронения имеет глубокие корни в украинских обычаях и религиозных убеждениях. Она связана с верой в то, что земля должна "принять" тело, а процесс естественного разложения и оседания почвы требует времени. Это позволяет избежать деформации надгробий и обеспечить их устойчивость.

Главред узнал, когда стоит устанавливать памятник на могиле и что делать с деревянным крестом.

видео дня

Почему нельзя трогать могилу до года

Кроме того, существует мнение, что поспешное вмешательство в могилу может нарушить покой души умершего, что противоречит христианским традициям уважения к умершим.

Согласно народным поверьям, землю на могиле лучше всего не трогать до года или хотя бы до 40-дней после захоронения. До 40 дней считается, что душа еще не почила, и любые изменения на месте захоронения могут ее потревожить.

Более практичный аргумент заключается в том, что в течение первого года почва еще уплотняется под воздействием осадков и промерзания грунта, и если установить памятник раньше, он может накрениться или потрескаться.

Почему памятник ставят через год

Установка памятника через год после захоронения является традиционной практикой, которая основывается на нескольких аспектах. Во-первых, это позволяет почве на могиле осесть и стабилизироваться, что обеспечивает надежность фундамента для памятника. Во-вторых, это дает время для сбора средств на изготовление памятника и организацию соответствующего обряда.

Священник ПЦУ Алексей Филюк объясняет, что церковного запрета на установку памятника до года нет - все зависит от обстоятельств и подхода. С практической точки зрения, если человека хоронили в гробу, почва должна осесть, чтобы могила была стабильной.

"Надо, чтобы там все улеглось и до второго пришествия Христова, и до Воскресения человек лежал себе", - сказал священник.

В городах, как в Киеве, бывают случаи, когда после кремации памятник ставят очень быстро, даже на следующий день. В селах же, если делать крепкий фундамент, памятник можно поставить раньше.

"Церковного предписания на счет того нет. Кто как хочет, так и делает", - добавил священник Филюк.

Смотрите видео с объяснением священника:

Что делать с крестом после установки памятника

После установки памятника старый крест не следует выбрасывать или оставлять на кладбище. Согласно церковным традициям, крест является освященным предметом, и его необходимо утилизировать должным образом.

Священник Алексей Филюк советует, если крест еще пригоден и не разрушен, его можно передать на другую могилу, где такого нет - например, на могилу одинокого или забытого человека. Это будет и проявлением христианского милосердия, и способом сохранить святыню.

Но если крест поврежден, и вы не планируете его хранить, то, по словам отца Алексея, недопустимо просто выбрасывать его на помойку или бросать под забор.

"Так уже разрежьте его надвое и положите его под тот памятник себе. Пусть не валяются те кресты вокруг", - подчеркнул отец Алексей.

По его словам, крест можно с уважением вложить в землю под памятником. Это достойный способ завершить его существование, не оскверняя символ веры.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред