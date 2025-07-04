Больше ли вина за грех у верующего, чем у неверующего - что говорят священники

Вы узнаете:
- Одинакова ли ответственность за грех у верующих и неверующих
- Как знание Божьих заповедей влияет на уровень ответственности за грех
- Почему верующие несут большую ответственность
В христианском понимании грех является нарушением Божьего закона, и каждый человек несет за него ответственность. Однако уровень этой ответственности может отличаться в зависимости от того, является ли человек верующим или атеистом. Об этом рассказали священники ПЦУ Алексей Филюк и Юлиан Тимчук в видео в TikTok.
"Незнание закона не освобождает от ответственности", - подчеркнул отец Алексей.
Священник напомнил, что независимо от вероисповедания, грех остается грехом, а нарушение закона - преступлением.
"Можно говорить я атеист и идти бить людям окна и грабить - это грех и нарушение закона. Поэтому ответственность тот, кто такое делает, будет нести", - сказал священник Филюк.
Он добавил, что даже те, кто не верит в Бога, все равно несут ответственность за свои поступки. В то же время отец Алексей подчеркнул: "Мы им не судьи - пусть Господь судит. А мы стараемся быть добрыми".
Священник Юлиан Тимчук считает, что верующий человек несет большую ответственность за грех, ведь имеет знания о заповедях Божьих.
"Если человек знал Декалог - десять Божьих заповедей - и согрешил, то ответственность будет больше, чем у того, кто не знал. Когда Господь будет говорить: "Ты же, человек, знал эти заповеди и согрешил". А тот, возможно, не знал и согрешил. Так у кого больший грех? У того, кто знал", - пояснил он.
Тымчук подчеркнул, что вера не только дает ориентиры, но и возлагает на человека более глубокую моральную ответственность. Оба священника соглашаются, что грех остается грехом для всех, но осознание его и сознательное нарушение Божьего закона - это то, что усиливает ответственность в случае верующего человека.
Смотрите видео с объяснением священников:
@yuliantymchuk
Инст: yuliantymchuk♬ оригинальный звук - Священник Юлиан Тимчук
Как ранее сообщал Главред, бумажка на лбу умершего является не обязательным обрядом, а скорее частью традиционного ритуала. По словам священника Филюка, эта практика в основном характерна для церквей Московского патриархата.
Связывание ног или рук умершего - это древняя обрядность, которая не имеет никакого отношения к христианству, пояснил священник ПЦУ Алексей Филюк в TikTok. Он отметил, что это скорее практический обычай.
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О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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