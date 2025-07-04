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Больше ли вина за грех у верующего, чем у неверующего - что говорят священники

Руслана Заклинская
4 июля 2025, 21:24
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Священники утверждают, что действительно есть разница в ответственности за грех у верующих и неверующих.
Больше ли вина за грех у верующего, чем у неверующего - что говорят священники
Несет ли большую ответственность за грех верующий, чем неверующий / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, facebook.com/archangel.kiev.ua

Вы узнаете:

  • Одинакова ли ответственность за грех у верующих и неверующих
  • Как знание Божьих заповедей влияет на уровень ответственности за грех
  • Почему верующие несут большую ответственность

В христианском понимании грех является нарушением Божьего закона, и каждый человек несет за него ответственность. Однако уровень этой ответственности может отличаться в зависимости от того, является ли человек верующим или атеистом. Об этом рассказали священники ПЦУ Алексей Филюк и Юлиан Тимчук в видео в TikTok.

"Незнание закона не освобождает от ответственности", - подчеркнул отец Алексей.

видео дня

Священник напомнил, что независимо от вероисповедания, грех остается грехом, а нарушение закона - преступлением.

"Можно говорить я атеист и идти бить людям окна и грабить - это грех и нарушение закона. Поэтому ответственность тот, кто такое делает, будет нести", - сказал священник Филюк.

Он добавил, что даже те, кто не верит в Бога, все равно несут ответственность за свои поступки. В то же время отец Алексей подчеркнул: "Мы им не судьи - пусть Господь судит. А мы стараемся быть добрыми".

Священник Юлиан Тимчук считает, что верующий человек несет большую ответственность за грех, ведь имеет знания о заповедях Божьих.

"Если человек знал Декалог - десять Божьих заповедей - и согрешил, то ответственность будет больше, чем у того, кто не знал. Когда Господь будет говорить: "Ты же, человек, знал эти заповеди и согрешил". А тот, возможно, не знал и согрешил. Так у кого больший грех? У того, кто знал", - пояснил он.

Тымчук подчеркнул, что вера не только дает ориентиры, но и возлагает на человека более глубокую моральную ответственность. Оба священника соглашаются, что грех остается грехом для всех, но осознание его и сознательное нарушение Божьего закона - это то, что усиливает ответственность в случае верующего человека.

Смотрите видео с объяснением священников:

Как ранее сообщал Главред, бумажка на лбу умершего является не обязательным обрядом, а скорее частью традиционного ритуала. По словам священника Филюка, эта практика в основном характерна для церквей Московского патриархата.

Связывание ног или рук умершего - это древняя обрядность, которая не имеет никакого отношения к христианству, пояснил священник ПЦУ Алексей Филюк в TikTok. Он отметил, что это скорее практический обычай.

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О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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