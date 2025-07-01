Можно ли носить серьги в форме крестиков: священник четко ответил

Священник рекомендует отдавать предпочтение украшениям в форме цветов, сердечек или других символов.

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Священник сказал, можно ли носить серьги в форме крестиков / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Можно ли носить серьги-крестики

Уместно ли использовать крестики как элемент пирсинга

Крестик - древний религиозный символ, который чаще всего используется в форме нательного кулона с цепочкой. Однако, довольно часто в ювелирных магазинах можно увидеть украшения, изготовленные в форме крестиков, в частности речь идет о серьгах. Особенно среди молодежи, украшения с такой символикой достаточно популярны. Главред решил выяснить, можно ли носить серьги-крестики.

Священник Юлиан Тимчук в ТикТок рассказал, что носить серьги в форме крестиков - запрещено.

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"Есть Голгофа, а на Голгофе был распят Иисус Христос и возле него были два разбойника. Таким образом, когда человек носит серьги в форме крестиков, а на груди еще имеет собственный крестик, то получается, что он как бы создает для себя определенную Голгофу. Так нельзя поступать", - сказал отец Юлиан.

Он добавил, что лучше отдавать предпочтение украшениям в форме цветов, сердечек или других символов, а крестик человек должен носить непосредственно на теле - на груди. Ближе к сердцу.

Можно ли носить серьги-крестики - смотрите видео:

Аналогичное мнение имеет священник ПЦУ, религиозный и общественный деятель, волонтер и блогер Алексей Филюк.

По словам священника, ношение подобных украшений - в определенной степени надругательство над знаком креста.

"Как бы ни был крест - символ спасения, на молитвенных домах, на церквях, на монастырях стоят кресты. И повторюсь: это символ спасения. Если мы будем носить его на ушах, на руках, иногда видим даже на носу - это не есть хорошо. Это уже напоминает сатанизм, потому что сатанисты делают надругательство над крестом", - сказал Филюк и также подчеркнул, что "христиане должны носить его набожно на груди".

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Кто такой Юлиан Тимчук? Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

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