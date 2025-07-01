Можно ли носить серьги в форме крестиков: священник четко ответил

Вы узнаете:
- Можно ли носить серьги-крестики
- Уместно ли использовать крестики как элемент пирсинга
Крестик - древний религиозный символ, который чаще всего используется в форме нательного кулона с цепочкой. Однако, довольно часто в ювелирных магазинах можно увидеть украшения, изготовленные в форме крестиков, в частности речь идет о серьгах. Особенно среди молодежи, украшения с такой символикой достаточно популярны. Главред решил выяснить, можно ли носить серьги-крестики.
Священник Юлиан Тимчук в ТикТок рассказал, что носить серьги в форме крестиков - запрещено.
"Есть Голгофа, а на Голгофе был распят Иисус Христос и возле него были два разбойника. Таким образом, когда человек носит серьги в форме крестиков, а на груди еще имеет собственный крестик, то получается, что он как бы создает для себя определенную Голгофу. Так нельзя поступать", - сказал отец Юлиан.
Он добавил, что лучше отдавать предпочтение украшениям в форме цветов, сердечек или других символов, а крестик человек должен носить непосредственно на теле - на груди. Ближе к сердцу.
Можно ли носить серьги-крестики - смотрите видео:
@yuliantymchuk Insta: yuliantymchuk #церковь#украшения#христианство#серьги#проповедь#священник#суеверия#мифы#советы♬ оригинальный звук - Священник Юлиан Тимчук
Аналогичное мнение имеет священник ПЦУ, религиозный и общественный деятель, волонтер и блогер Алексей Филюк.
По словам священника, ношение подобных украшений - в определенной степени надругательство над знаком креста.
"Как бы ни был крест - символ спасения, на молитвенных домах, на церквях, на монастырях стоят кресты. И повторюсь: это символ спасения. Если мы будем носить его на ушах, на руках, иногда видим даже на носу - это не есть хорошо. Это уже напоминает сатанизм, потому что сатанисты делают надругательство над крестом", - сказал Филюк и также подчеркнул, что "христиане должны носить его набожно на груди".
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Кто такой Юлиан Тимчук?
Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.
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