Можно ли отдавать свои вещи другим: священник сказал, навлечете ли неприятности

Священник Филюк развеял мифы о том, можно ли отдавать свои вещи чужим людям и не заберут ли при этом вашу энергию.

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Священник ПЦУ объяснил, можно ли отдавать свои вещи другим / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Почему люди боятся отдавать свои вещи другим

Стоит ли отдавать ненужные вещи другим

Бытует мнение, что между человеком и его вещами существует невидимая энергетическая связь. Считается, что одежда, обувь, постельное белье, зеркала или даже кошельки могут "вобрать" в себя не только воспоминания, но и часть энергии владельца.

Поэтому многие опасаются отдавать свои вещи другим, опасаясь, что вместе с имуществом может "уйти" удача, благосостояние, а взамен вернуться болезни или неприятности. Священник ПЦУ Алексей Филюк объяснил, имеют ли эти страхи реальное основание.

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По его словам, не только можно, но и нужно делиться тем, в чем не нуждаешься. Отец Алексей напомнил, что вещи, которые не используются, только занимают место и могут стать полезными тем, кто в этом действительно нуждается.

"Если я ем, набираю вес и в свои вещи не влезаю, то я их отдаю тем, кто в них влезает. А не делать, как Плюшкин - загромождать весь дом вещами, в которые уже не влезаешь", - сказал священник.

Отец Алексей вспомнил, как с началом большой войны его семья вместе со старостой села приютили переселенцев. Тогда они раздали почти все имеющиеся вещи: подушки, одеяла, одежду, в том числе и свою одежду.

"Пол села ходило в наших вещах - и это прекрасно!" - подчеркнул священник Филюк.

Он также опроверг распространенный миф о том, что вместе с вещами человек якобы может "отдать свою энергию". Священник призвал верующих не держаться за ненужное, а помогать ближним и не забывать о главном - добрых поступках и сострадании.

"Не бойтесь - вашу энергию никто не заберет. Христос сказал: кто имеет две рубашки - пусть одну отдаст. Бог даст вам такую энергию, что как молния будете бегать и работать", - подчеркнул он.

Смотрите видео о том, можно ли отдавать свои вещи:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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