Можно ли переплавить или сдать в ломбард обручальные кольца: священник ответил

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк прокомментировал, разрешено ли переплавлять или сдавать в ломбард брачные кольца.

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Можно ли переплавить обручальное кольцо / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TiikTok

Вы узнаете:

Разрешает ли церковь переплавлять обручальные кольца

Можно ли обручальные кольца сдавать в ломбард

В каких случаях возникает потребность переплавить обручальные кольца

Обручальные кольца - символ супружеской верности и любви, который многие носят всю жизнь. Однако со временем из-за физических изменений или жизненных обстоятельств иногда возникает потребность переплавить кольца или сдать их в ломбард. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк рассказал об отношении церкви к этому и дал практические советы для супругов.

По его словам, нет ничего греховного в переплавке или сдаче в ломбард обручальных колец.

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"Можно, конечно можно. А чего же нельзя? Если человек работает на физической работе - пальцы отекают, увеличиваются, и носить обручальное кольцо неудобно. Бывает, что жена немного набрала вес, и обручальное кольцо уже не налазит. Люди хотят носить, потому что они супруги - то можно переплавить, сделать больший размер", - пояснил священник.

Отец Алексей отметил, что главное - не сами кольца, а духовная суть брака. Если супруги живут в любви, уважении и по Божьим заповедям, то никакие изменения в украшениях этому не помешают.

"А если живут, как кот и пес, то тогда обручальное кольцо уже ничего не решит", - добавил он с юмором.

Смотрите видео с объяснением священника:

Как ранее сообщал Главред, потеря обручального кольца - это не трагедия и не знак краха брака. Если кто-то потерял обручальное кольцо, можно спокойно приобрести новое - это не имеет никакого влияния на духовную связь супругов, говорит священник Филюк.

Кроме того, отец Филюк опроверг распространенное суеверие о том, что якобы нельзя купать ребенка в воскресенье или в день его рождения. По его словам, такие ограничения не имеют основания в христианском учении.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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