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Можно ли венчаться без регистрации в ЗАГСе: священник разъяснил форс-мажоры

Руслана Заклинская
23 июня 2025, 19:10
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Священник ПЦУ Алексей Филюк объяснил, разрешается ли церковное венчание без предварительной официальной регистрации брака в государственных органах.
Можно ли венчаться без регистрации в ЗАГСе: священник разъяснил форс-мажоры
Можно ли венчаться без официальной регистрации брака / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Можно ли венчаться, если не расписаны
  • Когда возможно венчание без регистрации брака

В современном обществе часто возникают вопросы относительно традиционных обрядов и правил, в частности - можно ли венчаться без официальной регистрации брака. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк разъяснил, какие есть церковные требования к браку и при каких обстоятельствах венчание может состояться без предварительного государственного оформления.

По его словам, лучше всего сначала зарегистрировать брак в государственных органах, а уже потом венчаться в церкви.

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"Рекомендуется сначала расписаться, а потом обвенчаться. Вы должны быть супругами на бумаге официально расписаны, и дальше уже церковь благословляет вашу супружескую пару, ваш брак", - пояснил священник.

Он также отметил, что бывают форс-мажорные обстоятельства, когда возможно обвенчаться без государственной регистрации брака. Однако, как отметил отец Алексей, для этого необходимо благословение правящего епископа или архиерея.

"Если у вас есть любовь, мир, согласие, то будете жить и без росписи, и с росписью, и в браке, и даже без официального брака", - добавил священник.

Он поделился, что часто проводит церковные браки для пар, которые прожили вместе десятки лет и только на склоне лет решили взять церковный брак.

"Есть люди, которые на старости лет, после 40 лет совместной жизни, вступают в брак. Много таких венчаний я имел. Очень много людей венчаются даже в старшем возрасте", - рассказал Филюк.

Смотрите видео с объяснением священника:

Как ранее рассказывал Главред, потеря обручального кольца - не трагедия и не признак краха брака. Если кто-то потерял обручальное кольцо, можно спокойно купить новое, успокоил Филюк.

Также священник ПЦУ Алексей Филюк опроверг популярное суеверие о том, что нельзя купать ребенка в воскресенье или в день его рождения.

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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