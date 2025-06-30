Сколько раз в месяц нужно причащаться: священник дал объяснение

Священник объяснил, насколько часто можно исповедоваться и причащаться.

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Сколько раз в месяц можно причащаться/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

Сколько раз в месяц можно исповедоваться и причащаться

Не является ли грехом очень часто причащаться

Нередко может возникать вопрос, сколько раз в месяц можно причащаться и есть ли какой-то лимит в этой ситуации.

Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк. От объяснил, есть ли какие-то ограничения в количестве причастий.

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"Каждый из вас живет в городке или селе, где есть ваш духовник, священник. Если он говорит вам, что вы можете причащаться каждую службу - причащайтесь. В традиции православной церкви человек исповедуется и причащается, даже каждое воскресенье. Если взять греко-католиков, то у них есть разрешение раз в месяц исповедоваться и там уже причащаться каждую службу", - отметил отец Алексей Филюк.

Священник подчеркнул, что главное - чтобы это было искренне.

"Как мы читаем в молитве - "не в суд и не в осуждение, а в жизнь вечную было для нас". Для жизни вечной это было. Поэтому можно каждое воскресенье приступать к таинствам", - подытожил священник.

Смотрите видео о том, сколько раз в месяц можно причащаться:

Как ранее сообщал Главред, отец Алексей Филюк рассказал, почему на похоронах переворачивают стулья и стоит ли так делать. Священник объяснил, действительно ли стоит придерживаться такого ритуала на похоронах.

Также ранее священник удивил ответом на вопрос, сколько раз в день нужно молиться. На самом деле не все догадываются, как часто нужно молиться - отец Алексей Филюк дал разъяснения.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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