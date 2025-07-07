Придет ли беда в семью, если сжечь свадебное платье: священник поставил точку в вопросе

Примета гласит, что ни в коем случае нельзя сжигать свадебное платье. Но действительно ли это так?

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Можно ли сжечь свадебное платье/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

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Можно ли сжечь свадебное платье

Действительно ли сожжение свадебного платья может обернуться бедой для семьи

Согласно известной примете, свадебное платье ни в коем случае нельзя выбрасывать или сжигать. Считается, что такие действия могут навлечь на семью неприятности, притянуть беды и несчастья.

О том, действительно ли сожжение свадебного платья может иметь такой "взрывной" эффект и ухудшить ситуацию в семье, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

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По словам священника, нет ничего страшного в том, чтобы сжечь свадебное платье, если в нем сейчас нет необходимости и вы не хотите, чтобы оно просто валялось дома в шкафу.

"Если свадебное платье вам не нужно, то это ваша вещь и вы ею распоряжаетесь, как хотите. Можете попробовать продать его, выставить на какой-то доске объявлений. Тогда оно еще и будет кому-то полезным. Но если никто не купит - то можно сжечь, и все. Ну зачем это собирать, чтобы был полный шкаф вещей?", - отметил священник.

Отец Алексей Филюк говорит, что лучше использовать место в шкафу для других вещей, которые вам точно будут нужны, а если платье уже не нужно, то можно его сжечь.

Также его можно продать, подарить, и при этом не нужно бояться, что "кто-то что-то сделает" против вас с его помощью, подчеркнул священник.

Смотрите видео о том, можно ли сжечь свадебное платье:

Как ранее рассказывал Главред, священник дал ответ, где можно хоронить домашних любимцев. Отец Алексей Филюк объяснил, где именно можно похоронить котов, собак или других домашних любимцев после их смерти.

Также ранее священник сказал, можно ли беременной быть крестной. Он объяснил, может ли беременная женщина стать крестной мамой и не навредит ли это ее ребенку.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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