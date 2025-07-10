Бабушки запрещали: почему нельзя ставить пустые банки и бутылки на стол

Оставлять пустую тару на столе - не лучшее решение.

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Почему нельзя оставлять пустую бутылку на столе / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Почему нельзя оставлять пустую тару на столе

Почему на застольях бутылки ставят на пол

В народе существует множество хороших и плохих примет. Наверняка большинство людей неоднократно слышали, что пустым бутылкам на столе не место. Еще наши бабушки верили, что ставить банки на стол тоже не лучшее решение. Главред выяснил, почему пустую тару нельзя оставлять на видном месте.

Оказывается, наши предки верили, что пустая бутылка или банка на столе - к нищете. В частности, бабушки предупреждали, если оставить такую тару на обеденном столе, то можно "выгнать деньги из дома", передает РБК-Украина.

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В определенных регионах считали, что пустые банки или бутылки на столе будто "открывают" двери для недостатков и проблем.

Особенно строго запрещалось ставить пустые банки, бутылки во время трапезы, потому что это было неуважение к еде, к дому и к понятию достатка. Бабушки были убеждены, что это могло привести к финансовым трудностям, голоду и неурожаю.

Также оставлять пустые емкости - сигнал о неряшливости или небрежности. В традиционной культуре это трактовали как неуважение к дому и к тем, кто в нем живет.

К тому же, на праздниках или различных застольях также запрещалось оставлять на столе пустую бутылку, например, от сладких напитков или алкоголя. По сей день, люди пытаются ставить пустую тару на пол. Некоторые просто не хотят, чтобы пустая бутылка занимала место на столе, а другие же верят в приметы.

Кроме пустых бутылок и банок, бабушки запрещают ставить на стол ключи, кошелек, шапку, перчатки и сумки. Они верят, что этот список вещей на столе приведет к бедности и спорам в семье.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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