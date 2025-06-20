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В жизни начнется "черная полоса": почему нельзя ставить сумку на пол

Марина Фурман
20 июня 2025, 20:54
22
Некоторые действия, которые мы чуть ли не ежедневно делаем могут навлечь беду.
сумка
Почему нельзя ставить сумку на пол / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему нельзя оставлять сумку на полу
  • Какие существуют приметы связанные с сумками и рюкзаками

В народе существует немало примет, в частности тех, что связаны с рюкзаками и женскими сумками. Наши предки были убеждены, что сумка на полу - к беде. Стоит ли верить этой примете сегодня - узнавал Главред.

Оказывается, что сумка или рюкзак на полу могут спровоцировать немало проблем, которые возникнут в личной жизни, в работе и в финансовой сфере.

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Проблемы с финансами

Если человек оставил ранец на полу, то ему нужно готовиться к финансовым трудностям. Ситуация ухудшится, если в сумке есть кошелек. Наши дедушки и бабушки верили, что к деньгам нужно относиться осторожно и с уважением, поэтому нельзя оставлять их на полу, по которому ходят ногами.

Кроме того, человек, который оставил сумку или ранец на полу может "призвать" вора, который может украсть любую личную вещь, необязательно рюкзак, передает 24 Канал.

Кстати, предки считали, если человек ходит с порванной сумкой, то это также может навлечь финансовые проблемы.

Проблемы в личной жизни

Согласно поверьям, женщина не должна ставить, а тем более - бросать сумку на пол. Ведь такие действия могут привести к ссоре с любимым мужчиной. В худшем случае брак может потерпеть крах.

Проблемы в работе

Представителям мужского пола тоже стоит отказаться от привычки ставить сумку на пол. Согласно народным приметам, такое действие может спровоцировать серьезные трудности в профессиональной деятельности. Есть риск допустить серьезную ошибку и потерять работу.

Кроме того, известный украинский мольфар Максим Гордеев отмечал, что мужчинам важно обращать внимание на свои рюкзаки. Ведь довольно часто они могут идти в зал и оставлять спортивные сумки просто на полу.

Дело в том, что в таких местах люди сбрасывают с себя весь негатив, который был накоплен в течение дня или длительного времени. Поэтому в будущем это может привести к неприятностям.

Какие вещи нельзя оставлять на полу - смотрите видео:

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Что такое приметы?

Примета - отличительный признак каких-то явлений или предметов, с наличием которых предполагаются дальнейшие события. Приметы предусматривают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе - как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной подоплеки к предсказанию событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную подоплеку. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.

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