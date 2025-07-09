Особенно женщинам: почему нельзя праздновать 53 года

Согласно народным приметам, 53 года считаются "переходным возрастом", в который особенно уязвима жизненная энергия человека.

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Почему нельзя праздновать 53 года / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему в народе считали, что не стоит праздновать 53-летие

Что говорят современные люди

Празднование дня рождения — это традиция, которая ассоциируется с радостью, поздравлениями и подарками. Но в случае 53-летия существуют старинные приметы, согласно которым отмечать эту дату не стоит.

Почему нельзя праздновать 53 года и что об этом говорит народная мудрость — рассказываем в материале Главреда.

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Почему нельзя праздновать 53 года по народным поверьям

Согласно народным приметам, 53 года считаются "переходным возрастом", в который особенно уязвима жизненная энергия человека. Считается, что активное празднование и привлечение повышенного внимания к этой дате может негативно повлиять на здоровье, ускорить старение и даже навлечь неудачи.

Особенно остерегались 53-летия женщины: им рекомендовали избегать застолий, шумных вечеринок и большого количества гостей. Считалось, что соблюдение тишины в этот день помогает сохранить молодость, душевное спокойствие и здоровье на долгие годы.

Что говорят современные люди

Несмотря на суеверия, сегодня многие относятся к таким приметам скептически. Современные эксперты уверяют: тот, кто заботится о здоровье, правильно питается, занимается спортом и избегает стресса — может отлично себя чувствовать и выглядеть в любом возрасте, включая 53 года. Но для тех, кто верит в народные традиции, тихое, спокойное празднование в узком кругу — неплохая альтернатива.

А как насчёт 13 лет?

К слову, не только 53 года окружены мистикой. В древности 13-летие также считалось непростым возрастом. Считалось, что подросток в этот период особенно подвержен воздействию негативной энергии, поэтому от пышных торжеств также отказывались. Некоторые семьи до сих пор придерживаются этой традиции, откладывая празднование до 14 лет.

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