Главные праздники в июле 2025: когда украинцам нужно идти в церковь

Вы узнаете:
- Даты всех праздников в июне
- Даты больших праздников в июне
Июль богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.
Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в июле 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.
Большие праздники в июле
11 июля - святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской;
15 июля - святого равноапостольного великого князя Владимира
20 июля - святого славного пророка Илии (на воскресенье)
25 июля - Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы
Новый церковный календарь на июль 2025
1 июля - святых чудотворцев и бессеребреников Космы и Дамиана
2 июля - Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
3 июля - святого мученика Якинта; святого Анатолия, патриарха Царьградского
4 июля - Пресвятой Евхаристии (на воскресенье); святого Андрея, архиепископа Критского; святой преподобной Марты
5 июля - святого преподобного Афанасия Атонского
6 июля - святого преподобного Сисоя Великого
7 июля - Матери Божьей Неустанной помощи; преподобных Фомы и Акакия
8 июля - святого великомученика Прокопия
9 июля - святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
10 июля - святого преподобного Антония Печерского
11 июля - святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской, святой священномученицы Евфимии
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2 июля - Христа-мужеложца; святых мучеников Прокла и Илария; святого преподобного Михаила Малеина
13 июля - Сострадания Пресвятой Богородицы; святого преподобного Стефана Савваита; Собор святого архангела Гавриила
14 июля - Отцов шести соборов; святого апостола Акилы
15 июля - святого равноапостольного великого князя Владимира
16 июля - святого священномученика Атеногена и 10-ти его учеников
17 июля - святой великомученицы Марины
18 июля - святых мучеников Якинта и Эмилиана
19 июля - святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого; святого пророка Дея
20 июля - святого славного пророка Илии (на воскресенье)
21 июля - Всех святых украинского народа; святых преподобных Симеона и Иоанна; святого пророка Иезекиила
22 июля - святой равноапостольной Марии Магдалины
23 июля - святых мучеников Трофима, Теофила и др.
24 июля - святых мучеников Бориса и Глеба; святой великомученицы Кристины
25 июля - Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы
26 июля - святого мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы
27 июля - святого великомученика Пантелеймона, врача; святого Климента
28 июля - святих апостоловв Прохора, Никанора, Тимона і Пармена
29 июля - святого мученика Калиника
30 июля - святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и др.
31 июля - святого праведного Евдокима
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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