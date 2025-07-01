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Главные праздники в июле 2025: когда украинцам нужно идти в церковь

Сергей Кущ
1 июля 2025, 16:35
627
Главред расскажет, какие дни будут особенно важными. Новый церковный календарь на июль 2025.
Главные праздники в июле
Главные праздники в июле / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Даты всех праздников в июне
  • Даты больших праздников в июне

Июль богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в июле 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.

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Большие праздники в июле

11 июля - святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской;

15 июля - святого равноапостольного великого князя Владимира

20 июля - святого славного пророка Илии (на воскресенье)

25 июля - Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы

Новый церковный календарь на июль 2025

1 июля - святых чудотворцев и бессеребреников Космы и Дамиана

2 июля - Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

3 июля - святого мученика Якинта; святого Анатолия, патриарха Царьградского

4 июля - Пресвятой Евхаристии (на воскресенье); святого Андрея, архиепископа Критского; святой преподобной Марты

5 июля - святого преподобного Афанасия Атонского

6 июля - святого преподобного Сисоя Великого

7 июля - Матери Божьей Неустанной помощи; преподобных Фомы и Акакия

8 июля - святого великомученика Прокопия

9 июля - святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского

10 июля - святого преподобного Антония Печерского

11 июля - святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской, святой священномученицы Евфимии

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2 июля - Христа-мужеложца; святых мучеников Прокла и Илария; святого преподобного Михаила Малеина

13 июля - Сострадания Пресвятой Богородицы; святого преподобного Стефана Савваита; Собор святого архангела Гавриила

14 июля - Отцов шести соборов; святого апостола Акилы

15 июля - святого равноапостольного великого князя Владимира

16 июля - святого священномученика Атеногена и 10-ти его учеников

17 июля - святой великомученицы Марины

18 июля - святых мучеников Якинта и Эмилиана

19 июля - святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого; святого пророка Дея

20 июля - святого славного пророка Илии (на воскресенье)

21 июля - Всех святых украинского народа; святых преподобных Симеона и Иоанна; святого пророка Иезекиила

22 июля - святой равноапостольной Марии Магдалины

23 июля - святых мучеников Трофима, Теофила и др.

24 июля - святых мучеников Бориса и Глеба; святой великомученицы Кристины

25 июля - Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы

26 июля - святого мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы

27 июля - святого великомученика Пантелеймона, врача; святого Климента

28 июля - святих апостоловв Прохора, Никанора, Тимона і Пармена

29 июля - святого мученика Калиника

30 июля - святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и др.

31 июля - святого праведного Евдокима

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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