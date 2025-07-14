Знаки повсюду: приметы на удачу и везение

Вы узнаете:
- Какие приметы говорят о ближайшей удачи
- На что нужно обращать внимание
Ищете способы привлечь в свою жизнь удачу и благополучие? Народные приметы — это не просто суеверия, а древняя система наблюдений, которая может действительно помочь.
Многие из них связаны с повседневными действиями, погодой и природой. Вот что стоит учитывать, если вы хотите, чтобы в вашей жизни стало больше везения.
Ежедневные приметы на удачу
Просыпайтесь до восхода солнца — считается, что ранние подъемы способствуют успеху.
Вставайте с правой ноги и сначала надевайте одежду с правой руки — это создаёт настрой на удачный день.
Ударились правым локтем утром? Это к приятному знакомству.
Рассыпали сахар — радуйтесь! Это к сладким новостям.
Не пойте натощак, иначе вечером могут быть слёзы (предупреждает Питер Уэст, автор книги о суевериях).
Не стригите себе челку сами — можно "отрезать" свою удачу.
Завязался узел на шнурке? Не развязывайте — походите так пару дней, чтобы привлечь благополучие.
Приметы для дома и семьи
Забота между членами семьи привлекает помощь домовых и усиливает семейное счастье.
Начинайте важные дела под звон колоколов — это считается символом удачного начала.
Обращайте внимание на первого встречного. Если это мужчина — день обещает быть успешным.
Погладьте живот беременной подруги — считается, что это помогает исполнить желание.
Встреча с нищим может принести неожиданное процветание.
Приметы, связанные с природой: сила в гармонии
Попали под дождь? Отлично — это к переменам к лучшему.
Переезд или перестановка мебели в новолуние помогает начать с чистого листа.
Не выгоняйте пауков — они символизируют защиту и денежный поток.
Нашли цветок сирени с пятью лепестками? Съешьте его — на удачу.
Четырёхлистный клевер положите в семейный альбом — это семейное везение.
Желудь, упавший на голову женщине, сохраняет молодость — носите его в сумке.
Аист в небе — к добрым вестям и гостям.
Муха в еде, бабочка в доме или божья коровка на руке — знаки, что удача рядом.
Что стоит учитывать читателю
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