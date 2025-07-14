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Знаки повсюду: приметы на удачу и везение

Сергей Кущ
14 июля 2025, 21:41
37
Вот что стоит учитывать, если вы хотите, чтобы в вашей жизни стало больше везения.
Приметы на удачу и везение
Приметы на удачу и везение / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие приметы говорят о ближайшей удачи
  • На что нужно обращать внимание

Ищете способы привлечь в свою жизнь удачу и благополучие? Народные приметы — это не просто суеверия, а древняя система наблюдений, которая может действительно помочь.

Многие из них связаны с повседневными действиями, погодой и природой. Вот что стоит учитывать, если вы хотите, чтобы в вашей жизни стало больше везения.

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Ежедневные приметы на удачу

Просыпайтесь до восхода солнца — считается, что ранние подъемы способствуют успеху.

Вставайте с правой ноги и сначала надевайте одежду с правой руки — это создаёт настрой на удачный день.

Ударились правым локтем утром? Это к приятному знакомству.

Рассыпали сахар — радуйтесь! Это к сладким новостям.

Не пойте натощак, иначе вечером могут быть слёзы (предупреждает Питер Уэст, автор книги о суевериях).

Не стригите себе челку сами — можно "отрезать" свою удачу.

Завязался узел на шнурке? Не развязывайте — походите так пару дней, чтобы привлечь благополучие.

Приметы для дома и семьи

Забота между членами семьи привлекает помощь домовых и усиливает семейное счастье.

Начинайте важные дела под звон колоколов — это считается символом удачного начала.

Обращайте внимание на первого встречного. Если это мужчина — день обещает быть успешным.

Погладьте живот беременной подруги — считается, что это помогает исполнить желание.

Встреча с нищим может принести неожиданное процветание.

Приметы, связанные с природой: сила в гармонии

Попали под дождь? Отлично — это к переменам к лучшему.

Переезд или перестановка мебели в новолуние помогает начать с чистого листа.

Не выгоняйте пауков — они символизируют защиту и денежный поток.

Нашли цветок сирени с пятью лепестками? Съешьте его — на удачу.

Четырёхлистный клевер положите в семейный альбом — это семейное везение.

Желудь, упавший на голову женщине, сохраняет молодость — носите его в сумке.

Аист в небе — к добрым вестям и гостям.

Муха в еде, бабочка в доме или божья коровка на руке — знаки, что удача рядом.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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