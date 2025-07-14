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HBO начала съемки сериала о Гарри Поттере: в Сети появился первый кадр

Виталий Кирсанов
14 июля 2025, 20:07
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По случаю начала съемок компания представила первые изображения Доминика Маклафлина в роли Гарри Поттера.
HBO начала съемки сериала о Гарри Поттере
HBO начала съемки сериала о Гарри Поттере / коллаж: Главред, фото: instagram.com/streamonmax, HBO

Кратко:

  • Съемки проходят на студии Warner Bros в Великобритании
  • Новый сериал планируют выпустить в 2027 году
  • Каждая книга из семи томов станет отдельным сезоном сериала

HBO официально начала съемки нового телесериала о Гарри Поттере. Об этом сообщает Variety.

Съемки проходят на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании, где снимались фильмы оригинальной франшизы по романам Джоан Роулинг. Съемки начались почти день в день спустя 15 лет после премьеры последнего фильма франшизы - "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2".

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По случаю начала съемок компания представила первые изображения Доминика Маклафлина в роли Гарри Поттера. Разумеется, в характерных круглых очках и школьной форме.

В центре сюжета - молодой Гарри Поттер. Вместе с ним в главных ролях - Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Алистер Стаут (Рон Уизли).

Для этих ролей были выбраны актеры из более 30 тысяч претендентов, которые проходили кастинг прошлой осенью.

Новый сериал, который планируют выпустить в 2027 году на HBO и HBO Max, создается под руководством шоураннера Франчески Гардинер и режиссера Марка Майлода ("Наследственность").

В сериале также сыграют известные актеры: Джон Литгоу (Албус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонегел), Папа Эссиеду (Северус Снейп), Ник Фрост (Рубеус Хагрид) и другие.

Каждая книга из семи томов станет отдельным сезоном сериала. Съемки первого сезона продлятся ориентировочно до весны 2026 года, после чего начнется производство второго.

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Гарри Поттер и поттериана

Гарри Поттер - серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию - начиная с "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и заканчивая "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011), — а также спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" (2016) и его сиквелы, сообщает Википедия. Также 1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс" - документальный фильм, посвященный 20-летию поттерианы.

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