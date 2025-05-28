Сериал о Гарри Поттере: создатели показали новых Гарри, Рона и Гермиону

Легендарное трио Поттера, Уизли и Грейнджер обрело новые лица.

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Сериал по Гарри Поттеру актеры - кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону / коллаж: Главред, фото: imdb.com

24 года назад на экраны вышел первый фильм (из восьми) по мотивам приключений волшебника Гарри Поттера. Мальчика, который выжил, и двух его верных друзей, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, тогда сыграли юные актеры Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон соответственно.

Канал HBO задался амбициозной целью: в 2027 году выпустить первый сезон телесериала о Гарри Поттере, который, как обещают создатели, будет максимально приближен к первоисточнику - книгам Джоан Роулинг. Неудивительно, что писательницу позвали в сопродюсеры - HBO придется соревноваться с киносагой, которая уже давно стала культовой.

Ожидается, что съемки сериала по Гарри Поттеру начнутся уже этим летом, а пока создатели балуют поттероманов намеками и редкими фактами о том, каким же будет шоу. К примеру, сегодня в социальных сетях фанатам поттерианы представили актеров, которые сыграют главные роли.

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"Уважаемые мистер Поттер, мисс Грейнджер и мистер Уизли: Мы рады сообщить вам, что вы получили место в Школе чародейства и волшебства Хогвартс. Поприветствуйте Доминика Маклафлина в роли Гарри Поттера, Арабеллу Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер и Алистера Стаута в роли Рона Уизли в оригинальном сериале HBO "Гарри Поттер", - написали создатели будущего шоу.

Так исполнители главных ролей оригинальной киносаги Эмма Уотсон, Руперт Гринт и Дэниэл Рэдклифф выглядели в первом фильме 2001 года / imdb.com

Так выглядят современные Гермиона Грейнджер, Гарри Поттер и Рон Уизли - Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Алистер Стаут / instagram.com/streamonmax

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Гарри Поттер и поттериана Гарри Поттер - серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию - начиная с "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и заканчивая "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011), — а также спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" (2016) и его сиквелы, сообщает Википедия. Также 1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс" - документальный фильм, посвященный 20-летию поттерианы.

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