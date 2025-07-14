'Объяснял историю РФ с 1250 года': Рютте высмеял Путина за 'историка' на переговорах

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вместо профессиональных дипломатов Кремль отправил в Турцию "какого-то историка".

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Генсек НАТО пристыдил Кремль за "историка" Мединского на переговорах / Колаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, t.me/vr_medinskiy

Ключевые тезисы Рютте:

Киев отправил серьезную делегацию на переговоры в Стамбул

Вместо этого Кремль отправил "историка"

Мединский вместо переговоров начал пересказывать историю России с 1250 года

Западные партнеры настаивали, чтобы Украина отправила на переговоры в Стамбул серьезную делегацию. Вместо переговорщика Кремль отправил "какого-то историка". Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Рютте отметил, что тогда западные партнеры настаивали на том, чтобы Украина направила в Стамбул серьезную и подготовленную делегацию. Киев выполнил это требование. Однако Россия, по словам генсека НАТО, повела себя абсолютно пренебрежительно.

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"Я помню, как вы вместе с Марко Рубио и Стивом Уиткоффом смогли запустить эти переговоры в Стамбуле. Помню, я сам был в Турции по делам НАТО в мае, и мы действительно оказывали давление на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул. И они это сделали. Но потом россияне пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года", - возмутился Рютте.

Речь идет о Владимире Мединском - бывшем министре культуры РФ и советнике президента Путина, который возглавлял российскую делегацию.

Вместо предметного разговора о прекращении огня или достижении мира, Мединский, по словам Рютте, начал пересказывать историю России. По мнению генсека НАТО, такое поведение свидетельствует о том, что Путин изначально не имел реального намерения искать компромисс или мирное решение.

"Путин не прислал серьезных людей на переговоры", - подчеркнул Рютте.

Мирные переговоры и встреча Зеленского с Путиным - новости по теме

Как сообщал Главред, формат переговоров между Украиной и Россией фактически исчерпал себя. По словам Кислицы, на встречах в Стамбуле не было настоящего диалога - российская сторона озвучивала лишь ультимативные требования, не имея мандата на обсуждение украинских предложений.

Ранее Кремль заявлял о возможности встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, но только при условии "предварительной длительной подготовки". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что Москва стремится "выйти на третий раунд переговоров" с Украиной, но Киев должен "осознать новую реальность".

Также Песков утверждает, что Россия якобы не хочет затягивать мирные переговоры, но одновременно стремится достичь собственных целей в этой войне.

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О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

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