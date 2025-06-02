Перепуганный бежал от журналистов: Мединский испугался камер после атаки на РФ

Российское Минобороны подтвердило атаку на аэродромы, но придумало новую ложь.

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Мединский убежал от ответа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Член российской делегации Владимир Мединский, который прибыл в Стамбул для проведения переговоров с Украиной, опозорился перед камерами. Он попытался сбежать, как только его спросили об уничтоженных российских самолетах в ходе операции "Паутина". Видео уже разлетелось в Сети.

Он отказывался отвечать на вопрос и утверждал, что все прокомментирует "завтра".

"Все видел, все знаю. Все завтра", - говорил Мединский, убегая.

видео дня

Смотрите видео с Мединским:

Мединский убежал от ответа / фото: скриншот

В то же время российское Минобороны подтвердило атаку на военные объекты в пяти регионах, обвиняя во всем "киевский режим".

Были атакованы аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. При этом в РФ пытаются убедить в том, что оккупанты якобы смогли отразить атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Также сообщают оккупанты о задержании нескольких "участников теракта", но их личность не раскрывается.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в Мурманской области вспыхнул пожар на военном аэродроме стратегической авиации РФ "Оленья", где прогремели по меньшей мере десять взрывов. Также была атакована авиабаза "Белая". По предварительным оценкам, российские силы могли потерять более 40 стратегических бомбардировщиков.

Впоследствии СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. В результате операции "Паутина" был поражен 41 самолет. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк и команда СБУ.

По информации источников, все участники этой уникальной операции уже длительное время находятся в Украине. Поэтому, если российские власти начнут демонстративные задержания, это будет не более чем показательная акция для собственной аудитории.

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