У Путина якобы 'не хотят затягивать' переговоры с Украиной, но всплыл один нюанс

Песков утверждает, что якобы никто не затягивает процесс мирных переговоров.

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Кремль "благодарен" Трампу за попытки "мира" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, ОПУ, 23 ОМБр

Что сказал Песков:

РФ якобы не заинтересована в затягивании мирных переговоров с Украиной

Россия стремится достичь своих "целей"

Планируется согласовать дату третьего раунда переговоров в Стамбуле

Россия якобы не намерена затягивать мирные переговоры с Украиной. В то же время в Кремле продолжают мечтать о достижении собственных "целей". Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в России "благодарны" за усилия, которые прилагает Вашингтон и команда президента США Дональда Трампа для содействия переговорам по завершению войны РФ против Украины.

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Также спикер Путина сказал, что сейчас планируется согласовать сроки третьего раунда переговоров в Стамбуле. До этой встречи стороны выполняли договоренности, которые были достигнуты во время второго раунда переговоров. По его словам, когда все предыдущие гуманитарные соглашения будут реализованы, наступит время для новой встречи.

"Здесь никто ничего не затягивает. Мы заинтересованы, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достичь в ходе "СВО" политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать", - заявил Песков.

Третий раунд переговоров Украины и РФ - что известно

Напомним, 30 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что динамика переговоров между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества США. Он добавил, что учитывать нужно реальное положение дел на земле. Москва надеется в ближайшее время согласовать дату третьего раунда переговоров.

В ответ руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия имитирует готовность к мирным переговорам, манипулируя ответственностью за затягивание войны. Он подчеркнул, что Кремль ежедневно доказывает свою неготовность к миру, продолжая ракетные удары по украинским городам и блокируя мирные инициативы.

Как сообщал Главред, 19 июня Путин заявил, что Россия стремится как можно скорее завершить войну с Украиной и готов к переговорам с Зеленским, но не признает его легитимным для подписания соглашений. Он цинично призвал Украину не затягивать с переговорами.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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