Переговоры Украины с РФ: у Зеленского жестко ответили на манипуляцию Кремля

Украина выступает за прекращение огня, за мир на справедливых условиях, подчеркнул глава ОП.

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Андрей Ермак прокомментировал ситуацию вокруг переговоров с РФ / Коллаж: Главред, Фото УНИАН

Важное из заявлений Ермака:

Кремль снова имитирует открытость к диалогу

РФ ежедневно демонстрирует действиями свою неготовность к миру

Россия имитирует готовность к мирным переговорам, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Заявления Кремля о том, что "динамика переговоров зависит от Киева", - очередная манипуляция, написал он в Telegram.

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"Кремль снова имитирует открытость к диалогу, пытаясь переложить ответственность за затягивание войны. Российские заявления о том, что "динамика переговоров зависит от Киева" - это очередная манипуляция. Они звучат параллельно с ракетными ударами по украинским городам и попытками уничтожить критическую инфраструктуру", - указал глава ОП.

Он подчеркнул, что РФ ежедневно демонстрирует действиями свою неготовность к миру.

"И одновременно пытается навязать миру искаженную картину, где кремль якобы "открытый", а все остальные виновны в войне. Правда проста: именно Москва является инициатором и двигателем этой войны. Именно кремль блокирует любые мирные инициативы", - подчеркнул Ермак.

Он добавил, что Украина выступает за прекращение огня, за мир на справедливых условиях.

Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин назвал сроки нового раунда переговоров и сказал, с кем готов подписать мир. После 22 июня российская делегация якобы готова к новой встрече с украинской стороной.

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что имеет право предложить переговоры с российским диктатором и Путиным несмотря на решение СНБО.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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