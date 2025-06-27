Зеленский и Путин могут встретиться на переговорах: министр указал на важный нюанс

На переговорах с РФ будут обсуждать встречу лидеров.

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Зеленский и Путин могут провести переговоры / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что известно:

Путин и Зеленский могут встретиться на двусторонних переговорах

Обсуждение встречи лидеров состоится после завершения гуманитарной работы

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако этот вопрос будет обсуждаться во время следующих шагов переговорного процесса. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает 24 канал.

Сначала стороны работают над гуманитарными вопросами. После завершения обсуждений Украина планирует перейти к теме встречи лидеров.

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Умеров отметил, что он ожидает предметный диалог. В ближайшее время будут предоставлены дополнительные разъяснения.

"Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру. Мы поддержали инициативу США по полному прекращению огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства", - сказал Умеров.

Переговоры с РФ - последние новости

Ранее в РФ пригрозили "продолжать наступление". Россия могла бы рассмотреть возможность перемирия, если бы западные страны прекратили поставки оружия Украине, заявил Дмитрий Песков.

Напомним, Путин ранее назвал сроки нового раунда переговоров и сказал, с кем готов подписать мир. После 22 июня российская делегация якобы готова к новой встрече с украинской стороной.

Как писал Главред, Путин избегает прямых переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, и на это есть несколько причин. Как пишет The Telegraph, личные переговоры Путина и Зеленского создадут впечатление равенства между двумя лидерами, что противоречит нарративам кремлевской пропаганды.

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Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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