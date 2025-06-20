У Путина отказываются от прекращения огня и грозят "продолжать наступление"

Россия могла бы рассмотреть возможность перемирия, если бы западные страны прекратили поставки оружия Украине, заявил Дмитрий Песков.

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Дмитрий Песков прокомментировал позицию по поводу прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: скриншот Telegram-канал В.Залужного

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Москва не намерена прекращать наступление

В Кремле заявляют о том, что имеют "стратегическое преимущество"

В последние дни Россия усилила обстрелы украинской территории, одновременно отвергая предложения Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии.

Как пишет Sky News, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена прекращать наступление, ссылаясь на текущие успехи на фронте.

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"У нас сейчас стратегическое преимущество. Зачем нам от него отказываться? Мы не собираемся этого делать. Мы движемся вперёд и будем продолжать наступление," — подчеркнул он.

При этом Песков отметил, что Россия могла бы рассмотреть возможность перемирия, если бы западные страны прекратили поставки оружия Украине на время прекращения огня.

На вопрос, готова ли Россия также взять на себя обязательства по прекращению боевых действий, он ответил уклончиво.

"Перемирие предполагает, что обе стороны прекращают огонь. Но США, Британия и Франция не заявляют, что приостановят поставки вооружений. В этом и заключается основная проблема," — заявил представитель Кремля.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина предложила РФ условия прекращение огня. Информацией поделился высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

Как писал Главред, ранее Андрей Ермак рассказал о возможных компромиссах. Украина потребует ясности в ходе предстоящих переговоров, подчеркнул глава ОП.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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