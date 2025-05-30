Переговоры о прекращении огня: Ермак рассказал о возможных компромиссах

Украина потребует ясности в ходе предстоящих переговоров, подчеркнул глава ОП.

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Андрей Ермак прокомментировал переговорный процесс / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявлений Ермака:

Компромисс не равен капитуляции

Украина потребует ясности в ходе предстоящих переговоров

Украина стремится к миру превыше всего, но не ценой капитуляции, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Компромисс не равен капитуляции. Москва предлагает новый раунд переговоров. И мы готовы к диалогу", - заявил он во время мероприятия, посвященного 30-летию Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел.

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По словам главы ОП, в Украина потребует ясности в ходе предстоящих переговоров.

"Четких, а главное - взвешенных предложений. Мы не купимся на кота в мешке, называемого меморандумом. У нас уже был один. Достаточно. Дипломатия должна базироваться на конкретике, а не на пустых обещаниях", - заявил Ермак.

Он также подчеркнул, что за время своего существования Дипломатическая академия подготовила многих специалистов, которые сейчас представляют Украину в мире и продвигают украинские интересы.

"Ваши победы измеряются сердцами и умами, сплоченными ради Украины. Для нас критически важно удержать беспрецедентное единство вокруг Украины. Приходится все время меняться, быть твердым в принципах и гибким в подходах", - сказал он.

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Ранее сообщалось о том, что Украина предложила РФ условия прекращение огня. Информацией поделился высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности..

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

Как писал Главред, ранее президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ. Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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