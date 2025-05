Украина предложила РФ условия прекращение огня: в NYT узнали важные детали

Главное:

Стали известны подробности о документе, который министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров передал РФ.

В частности, украинское предложение содержит пункты о прекращении огня не только на суше, но и на море и в воздухе, говорится в материале The New York Times.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что документ также предусматривает мониторинг со стороны международных партнеров.

Другие украинские чиновники, пишет издание, считают, что РФ может устроить "засаду" - предложить в своем "меморандуме" условия, неприемлемые для Киева.

Речь идет, в частности, о вероятном требовании "отвести войска с подконтрольных территорий".

В Украине опасаются, что РФ попытается обвинить Киев в срыве переговоров, если та откажется принять невыгодные условия.

Ранее Фридрих Мерц дал тревожный прогноз о сроках прекращения огня. В конфликте между Россией и Украиной не стоит питать иллюзий, считает канцлер ФРГ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

Как писал Главред, ранее президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ. Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

Другие новости:

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.