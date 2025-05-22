"Быстрого решения нет": Мерц дал тревожный прогноз о сроках прекращения огня

В конфликте между Россией и Украиной не стоит питать иллюзий, считает канцлер ФРГ.

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Фридрих Мерц высказался по поводу вероятных сроков завершения войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Мерца:

Быстрое завершение войны маловероятно

Ситуация остаётся сложной, урегулирование требует времени

Переговоры между Украиной и Россией по вопросу прекращения огня могут затянуться на недели или даже месяцы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Быстрое завершение войны маловероятно, заявил он в Вильнюсе в ходе церемонии по случаю развертывания 45-й механизированной бригады Германии в Литве, сообщает Politico.

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Канцлер ФРГ отметил, что в конфликте между Россией и Украиной не стоит питать иллюзий — ситуация остаётся сложной, и её урегулирование требует времени и "быстрого решения нет".

"Процесс только начался и, вероятно, продлится не одну неделю, возможно, даже месяцы", — отметил он.

Также канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия выступает за дипломатическое решение, но осознаёт, что быстрых результатов ожидать не стоит. Он также акцентировал внимание на важности сохранения единства западных стран.

По словам Мерца, координация с европейскими партнёрами и постоянный диалог с законодателями США остаются ключевыми пунктами немецкой внешнеполитической стратегии:

"США также заинтересованы в том, чтобы мы продолжали действовать сообща", — добавил он, указав на сильную поддержку союзнических отношений в своих беседах с американскими конгрессменами.

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Ранее Владимир Зеленский раскрыл детали возможных переговоров с Россией. Украина обсуждает с партнерами возможность прямых переговоров с Россией для мира.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

Как писал Главред, ранее президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ. Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

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