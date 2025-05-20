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Зеленский раскрыл детали возможных переговоров с Россией: подробности

Руслан Иваненко
20 мая 2025, 20:31
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Украина обсуждает с партнерами возможность прямых переговоров с Россией для мира.
Зеленский раскрыл детали возможных переговоров с Россией: подробности
Президент подчеркнул важность роли США в достижении мира / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Почему США могут повлиять на Путина
  • К каким форматам переговоров готова Украина

Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет обсуждение с международными партнерами относительно потенциальных прямых переговоров с Российской Федерацией. Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

Президент Украины также отметил, что продолжаются консультации с международными партнерами относительно дальнейших шагов в мирном урегулировании войны, в частности после разговора с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, обсуждаются идеи и детали, озвученные во время этого разговора.

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"Важно, чтобы Америка была и в дальнейшем участницей процесса приближения мира", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что США имеют существенное влияние на Россию.

"Ведь именно Америки боятся в России, и США могут повлиять на российского диктатора Владимира Путина", - сказал президент.

Зеленский сообщил, что Украина готова к новым прямым переговорам с Россией и готова рассматривать различные форматы, если это поможет достичь результата.

"Мы говорим с партнерами о следующих встречах с россиянами - прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат. Я благодарен всем, кто нам помогает", - подчеркнул он.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая как результативный, отметив, что во время беседы был достигнут "определенный прогресс". Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

Трамп также заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, чтобы оценить усилия в этом направлении. По его словам, понадобится несколько недель.

Президент Зеленский сделал громкое заявление после переговоров с Трампом. По его словам, Украина не согласится на ультиматумы России, которые предусматривают отвод войск с ее территорий.

Стамбульские переговоры - что о них известно

Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а затем в Турции состоялись весной 2022 года.

10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.
В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемое "Стамбульское коммюнике".

В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали.

24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года.

Как пишет издание, документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

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