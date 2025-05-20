"Две-четыре недели": Трамп сказал, когда можно будет оценить мирные усилия Киева

По словам президента США, украинцы готовы к прекращению огня и мирным переговорам. Но иметь иметь дело с Зеленским "нелегко".

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Трамп прокомментировал мирные переговоры с РФ и Украиной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Главные тезисы Трампа:

Украина готова к прекращению огня и мирным переговорам

Нужно время для того, чтобы оценить мирные усилия Киева

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении.

"Я сказал: украинцы готовы к прекращению огня. Они готовы к мирным переговорам", - сказал Трамп во время мероприятия в честь правоохранительных органов в Овальном кабинете Белого дома.

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На вопрос журналиста, делает ли Украина достаточно, чтобы этого достичь, Трамп сказал, что ему нужно время, чтобы сделать выводы.

"Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни "да", ни "нет". Я думаю, Зеленский – сильный парень. И с ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. Это очень плохая вещь, что там происходит", - добавил президент США.

Трамп отметил, что мог бы ответить на этот вопрос "через две или четыре недели".

"Я надеюсь, что ответ будет таким, что он хочет решить эту проблему", - резюмировал глава Белого дома.

Самые громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Как писал Главред, 19 мая президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ.

Зеленский сделал громкое заявление после переговоров с Трампом. По его словам, Украина не согласится на ультиматумы России, которые предусматривают отвод войск с ее территорий.

Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным как результативный, отметив, что в ходе беседы был достигнут "определённый прогресс".

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным. Организация встречи двух президентов требует определенной работы, убежден Рубио.

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