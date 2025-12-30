Покупать или ждать: эксперты спрогнозировали стоимость жилья в Украине в 2026 году

В случае прекращения боевых действий или значительной деэскалации возможен резкий всплеск отложенного спроса.

Что будет с ценами на жилье в Украине в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В 2026 году рынок жилья будет стабильным без резких скачков

После деэскалации возможен рост цен на 15-20% после деэскалации

Ключевые факторы: безопасность, экономика, доступное финансирование

В 2026 году украинский рынок недвижимости, вероятно, будет развиваться без резких скачков. Аналитики отмечают, что именно ситуация с безопасностью и состояние экономики будут определять поведение цен как на новостройки, так и на "вторичку". Об этом говорится в статье УНИАН.

Риелтор прогнозирует, что стоимость жилья в новостройках может умеренно вырасти. Причина - подорожание строительных материалов и увеличение расходов девелоперов. Зато на вторичном рынке существенных изменений не ожидается: спрос и предложение остаются относительно сбалансированными, что будет сдерживать колебания цен.

видео дня

Возможный скачок цен на жилье после деэскалации

Эксперты не исключают резкого оживления рынка в случае прекращения боевых действий или существенного улучшения ситуации с безопасностью. По словам Бойко, возвращение части переселенцев и реализация отложенных инвестиционных планов могут подтолкнуть цены вверх на 15-20% только через полгода после стабилизации. Такой сценарий возможен только при наличии реальных гарантий безопасности.

Что будет влиять на рынок в 2026 году

Руководитель по развитию продуктов DIM.RIA Виталий Побережский отмечает: ключевыми факторами останутся безопасность, темпы экономического восстановления и доступность кредитования.

В базовом прогнозе эксперт ожидает:

умеренный рост или стабильность цен

сохранение высокой роли арендного рынка

постепенное, но осторожное оживление покупательской активности

Покупатели, по его словам, и в дальнейшем будут тщательно оценивать риски и ликвидность объектов, а арендаторы будут отдавать предпочтение краткосрочным и гибким договорам.

Цены на аренду жилья в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что цены на аренду жилья за последние полгода заметно выросли в 6 регионах Украины. Рекордсменом на рынке однокомнатных квартир стала Одесса.

Ранее сообщалось, что дороже всего арендовать жилье в Ужгороде - около 18670 гривен, Львове - 17418 гривен, Киеве - 16000 гривен и Луцке и Ивано-Франковске - по 13000 гривен.

Напомним, Главред писал, что в начале лета средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры составляла 7 541 гривен. Таким образом с начала года цены выросли на примерно 4,5%.

Что такое DIM.RIA? DIM.RIA - украинский сайт по продаже и аренде всех типов недвижимости от частных лиц, застройщиков и агентств недвижимости. Сайт и соответствующая торговая марка является проектом эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ, пишет Википедия.

