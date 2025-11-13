Укр
Одна ночь ценой месячной аренды: сколько в Украине стоит жилье на Новый год

Анна Косик
13 ноября 2025, 09:26
Цена на посуточную аренду жилья в новогоднюю ночь существенно отличается в разных регионах Украины.
Сколько в Украине стоит жилье на Новый год / Коллаж: Главред, фото: freepik, УНИАН

Главное:

  • В туристических городах Украины снять номер в новогоднюю ночь будет недорого
  • В Карпатах цены на посуточную аренду с 31 декабря на 1 января космические

Новый год украинцы будут праздновать только через 7 недель, но уже сейчас многие ищут варианты, где отдохнуть в новогоднюю ночь. Среди популярных направлений традиционно Карпаты, а также три города: Киев, Одесса и Львов.

Главред выяснил, где в Украине можно отпраздновать Новый год без удара по кошельку, а также в каких курортных местах одна ночь влетит в копеечку.

Сколько стоит проживание в новогоднюю ночь в Карпатах

Чтобы отдохнуть в горной местности, украинцы часто едут в Буковель, или Яремче. На сайте популярной системы интернет-бронирования жилья цены на апартаменты и домики в этой местности впечатляют.

Цены на жилье на Новый год
Цены на жилье в Буковеле в ночь с 31 декабря на 1 января / фото: скриншот

Тем, кто выберет Буковель для празднования Нового года придется заплатить только за одни сутки проживания двух человек с 31 декабря на 1 января от 3675 до 60000 гривен. В то же время в Яремче и ближних селах цены более демократичны - там предлагают дома от 6000 до 29000 гривен.

Цены на жилье на Новый год
Цены на жилье в Яремче и соседних селах в ночь с 31 декабря на 1 января / фото: скриншот

Заметим, что самые дорогие домики в этих курортных местах не в праздничные дни стоят значительно дешевле. Главред сравнил цены на них с началом декабря. Если арендовать апартаменты в Буковеле с 1 на 2 декабря, они обойдутся в 8000 гривен, а не 60000 гривен.

Цены на жилье на Новый год
Цена на апартаменты в Буковеле в ночь с 1 на 2 декабря / фото: скриншот

В то же время в Татарове за шале в этот период придется отдать 5500 гривен вместо 29000 гривен.

Цены на жилье на Новый год
Цена на шале в Татарове в ночь с 1 на 2 декабря / фото: скриншот

Сколько новогодняя ночь обойдется в крупных городах Украины

В то время как в Карпатах придется потратиться на празднование Нового года, в городах-миллионниках цены более демократичны.

Цены на жилье на Новый год
Цены на жилье во Львове в ночь с 31 декабря на 1 января / фото: скриншот

Например, во Львове можно найти бюджетное жилье за 2000-5000 гривен, а в Киеве и Одессе цены еще ниже. Правда сдают в аренду там не домики, а гостиничные номера или апартаменты.

Цены на жилье на Новый год
Цены на жилье в Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января / фото: скриншот

Жилье на Новый год в столице стоит в среднем 1300-2500 гривен, а в Одессе даже улучшенные варианты номеров можно выкупить за 1200-2000 гривен.

Цены на жилье на Новый год
Цены на жилье в Одессе в ночь с 31 декабря на 1 января / фото: скриншот

Цены на жилье в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с начала 2025 года цены на аренду жилья заметно выросли в 6 регионах Украины. Рекордсменом на рынке однокомнатных квартир стала Одесса - там стоимость аренды выросла на 38% по состоянию на лето текущего года.

Самый высокий ценник на аренду однокомнатных квартир этой осенью зафиксирован в Ужгороде - в среднем 21100 гривен, Киеве - 20000 гривен и Львове - 18700 гривен.

Ранее сообщалось, что рейтинг городов с самой дешевой недвижимостью возглавляют Сумы, где однокомнатная квартира стоит около 23,5 тысяч долларов. Не намного дороже придется заплатить за такое же жилье в Николаеве. Цены там держатся на уровне 24,8 тысяч долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цены на жилье новости Украины Новый год 2025
