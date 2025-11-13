Одна ночь ценой месячной аренды: сколько в Украине стоит жилье на Новый год

Главное:
- В туристических городах Украины снять номер в новогоднюю ночь будет недорого
- В Карпатах цены на посуточную аренду с 31 декабря на 1 января космические
Новый год украинцы будут праздновать только через 7 недель, но уже сейчас многие ищут варианты, где отдохнуть в новогоднюю ночь. Среди популярных направлений традиционно Карпаты, а также три города: Киев, Одесса и Львов.
Главред выяснил, где в Украине можно отпраздновать Новый год без удара по кошельку, а также в каких курортных местах одна ночь влетит в копеечку.
Сколько стоит проживание в новогоднюю ночь в Карпатах
Чтобы отдохнуть в горной местности, украинцы часто едут в Буковель, или Яремче. На сайте популярной системы интернет-бронирования жилья цены на апартаменты и домики в этой местности впечатляют.
Тем, кто выберет Буковель для празднования Нового года придется заплатить только за одни сутки проживания двух человек с 31 декабря на 1 января от 3675 до 60000 гривен. В то же время в Яремче и ближних селах цены более демократичны - там предлагают дома от 6000 до 29000 гривен.
Заметим, что самые дорогие домики в этих курортных местах не в праздничные дни стоят значительно дешевле. Главред сравнил цены на них с началом декабря. Если арендовать апартаменты в Буковеле с 1 на 2 декабря, они обойдутся в 8000 гривен, а не 60000 гривен.
В то же время в Татарове за шале в этот период придется отдать 5500 гривен вместо 29000 гривен.
Сколько новогодняя ночь обойдется в крупных городах Украины
В то время как в Карпатах придется потратиться на празднование Нового года, в городах-миллионниках цены более демократичны.
Например, во Львове можно найти бюджетное жилье за 2000-5000 гривен, а в Киеве и Одессе цены еще ниже. Правда сдают в аренду там не домики, а гостиничные номера или апартаменты.
Жилье на Новый год в столице стоит в среднем 1300-2500 гривен, а в Одессе даже улучшенные варианты номеров можно выкупить за 1200-2000 гривен.
Цены на жилье в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что с начала 2025 года цены на аренду жилья заметно выросли в 6 регионах Украины. Рекордсменом на рынке однокомнатных квартир стала Одесса - там стоимость аренды выросла на 38% по состоянию на лето текущего года.
Самый высокий ценник на аренду однокомнатных квартир этой осенью зафиксирован в Ужгороде - в среднем 21100 гривен, Киеве - 20000 гривен и Львове - 18700 гривен.
Ранее сообщалось, что рейтинг городов с самой дешевой недвижимостью возглавляют Сумы, где однокомнатная квартира стоит около 23,5 тысяч долларов. Не намного дороже придется заплатить за такое же жилье в Николаеве. Цены там держатся на уровне 24,8 тысяч долларов.
