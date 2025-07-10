Не за все деньги мира: где в Украине самые дешевые квартиры в новостройках

Украинцы могут приобрести недорогое жилье в шести областях.

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Где в Украине квартира в новостройке стоит меньше 25 тысяч долларов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В 6 городах Украины можно купить новое жилье до 30 тысяч долларов

Самая дешевая недвижимость продается в Сумах

Доступную квартиру можно купить не только в городах, недалеко от фронта

Жилье в Украине - удовольствие, которое может позволить себе далеко не каждый. А на фоне войны в ряде более безопасных областей Украины цены на новостройки резко подскочили.

Об этом свидетельствуют данные на платформе ЛУН. Однако несмотря на это в 6 областях Украины цены на жилье остаются достаточно низкими, что диктуют сопутствующие риски.

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Выяснилось, что на первичном рынке недвижимости Украины можно приобрести однокомнатную квартиру до 30 тысяч долларов в прифронтовых городах и даже одном городе на Западе Украины.

Возглавляют рейтинг городов с самой дешевой недвижимостью Сумы, где однокомнатная квартира стоит около 23,5 тысяч долларов. Не намного дороже придется заплатить за такое же жилье в Николаеве. Цены там держатся на уровне 24,8 тысяч долларов.

Несколько дороже жилье предлагают жителям Запорожья, где однокомнатная квартира стоит 26,7 тысяч долларов. На четвертом месте Харьков со средним ценником на такого типа квартиры на первичном рынке 27,8 тысяч долларов.

Под 30 тысяч долларов обойдется новое жилье жителям Чернигова и Хмельницкого - там однокомнатные квартиры продают по 28,6 и 29 тысяч долларов соответственно.

Цены на жилье в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Киеве заметно подорожали квартиры в новостройках. За последние 6 месяцев стоимость квадратного метра в них выросла на 3,61%, или почти 2 000 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно растут цены на рынке первичной недвижимости. Ощутимо подорожали квартиры в большинстве регионов Украины. В частности цены на квартиры в новостройках больше всего выросли в Черниговской и Житомирской областях - на 8%.

Накануне стало известно, что в Украине сразу в нескольких городах увеличились ценники на аренду однокомнатных квартир. Речь идет о Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Ровно и Хмельницком.

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Об источнике: ЛУН ЛУН (англ. LUN) - украинская IT-компания, основанная в 2008 году, которая специализируется на создании инновационных PropTech[en] решений. ЛУН разрабатывает и внедряет продукты, которые упрощают процесс покупки, продажи и аренды недвижимости в Украине и за ее пределами. Работает в 10 странах мира, пишет Википедия.

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