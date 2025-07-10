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Сможет ли Путин "додавить Украину": появился неожиданный прогноз

Алексей Тесля
10 июля 2025, 14:44
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Власти в РФ начали готовить "в жертву" банковскую систему, считает Игорь Липсиц.
Липсиц
Игорь Липсиц / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Липсица:

  • Путин может продолжать войну ценой разрушения экономики РФ
  • В РФ начали готовить "в жертву" банковскую систему

Российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц прокомментировал вопрос о том, сколько у российского диктатора Владимира Путина остается времени для продолжения войны на фоне ухудшения ситуации в экономике РФ.

"Ну вот у нас с вами сейчас начался июль — шесть месяцев до конца года. Я понимаю ситуацию следующим образом: если он не сможет додавить Украину до ситуации, когда он будет согласен пойти на серьезные переговоры, то дальше ему придется продолжать войну ценой разрушения экономики и ее перевода на модель Северной Кореи", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт считает, что реализация такого сценария вызовет огромное раздражение в РФ и вполне может стать угрозой его личной безопасности.

"Он старается этого не допустить. Поэтому сейчас он пытается извернуться: и Украину додавить, и при этом не разрушить окончательно бюджет", - пояснил он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
/ Главред - инфографика

Собеседник также отметил, что власти в РФ начали готовить "в жертву" банковскую систему.

"Банки уже заставляют кредитовать убыточные предприятия, убыточные регионы в расчете на то, что "сейчас как-то перекрутимся". А с банками, когда они начнут рушиться — уже в 2026 году — будем разбираться потом. То есть россияне всеми силами стараются успеть в 2025 году: разгромить Украину, добиться хотя бы видимости победы — и уже потом, что называется, разбираться на обломках собственной экономики, что уцелело, а что нет", - добавил Липсиц.

Смотрите видео - интервью Игоря Липсица:

Ранее сообщалось о том, что страны Балтии опасаются окончания войны в Украине. Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине.

Напомним, ранее было названо ключевое условие переговоров об окончании войны. Ключевым является вопрос о том, какие реальные гарантии безопасности должна получить Украина.

Как сообщал Главред, ранее Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС. Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.

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О персоне: Игорь Липсиц

Игорь Владимирович Липсиц (род. 18 марта 1950) — российский учёный, доктор экономических наук. Является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия.

На сегодняшний день один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.

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