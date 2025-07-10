Коммуналка обойдется дешевле: кто из украинцев может сэкономить на комиссии

Для некоторых категорий граждан Укрпочта снизила комиссию на оплату коммунальных платежей.

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В некоторых отделениях Укрпочты оплата коммунальных услуг будет дешевле / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/igorsmelyansky

Что сообщили в Укрпочте:

Для отделений в сельской местности снизили комиссию за оплату коммунальных услуг

В некоторых отделениях можно будет снимать наличные без комиссии

Укрпочта ввела новые льготы для украинцев, которые платят в отделениях коммунальные услуги. Как сообщили в компании, отныне жители сельской местности в стационарных и передвижных отделениях будут платить комиссию за оплату любых платежей в размере 15 гривен.

Сниженная комиссия на платежи применяется автоматически и действует без ограничений на количество платежей до 1 сентября 2025 года.

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Кроме этого у компании появилась возможность снимать наличные с банковских карт без всякой комиссии в сельских стационарных отделениях. Новая функция будет доступна до 30 сентября 2025 года для жителей сел, которые совершили не менее двух любых платежей, кроме благотворительных взносов.

"Этот шаг направлен на уменьшение финансовой нагрузки на украинцев в селах и улучшение доступа к базовым финансовым услугам. Ведь сейчас только 4,3% населенных пунктов Украины имеют банковское отделение или банкомат", - говорится в сообщении.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Оплата коммунальных услуг в Украине - последние новости

Напомним, государство обеспечивает поддержку определенным категориям населения, предоставляя скидки на коммунальные услуги в размере 25%, 50%, 75% или даже 100% в зависимости от статуса лица.

Ранее Главред писал о том, что украинцы в последнее время все чаще находят в своих почтовых ящиках поддельные платежки за коммунальные услуги, которые оставляют мошенники.

Накануне стало известно, что пенсионеры имеют право на полное возмещение расходов за жилищно-коммунальные услуги, а также на твердое топливо, сжиженный газ и другие ресурсы для бытовых нужд.

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Об источнике: Укрпочта Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.

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