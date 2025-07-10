Копеечные 860 грн, и те задерживают: украинки жалуются на задержку выплат на детей

Сроки выплат "детских" денег сместились из-за внутренней процедуры администрирования.

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Когда украинкам выплатят пособие на детей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

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Украинцы сообщают о задержке соцвыплат

В министерстве сообщили, что все выплаты ПФУ выплатит вовремя

В соцсетях украинцы массово сообщают о том, что до сих пор не получили ряд социальных выплат. В частности в TikTok десятки украинок в декрете сообщают, что выплаты на ребенка в размере 860 гривен до сих пор не пришли на счета, хотя в предыдущие месяцы средства переводили раньше.

В Министерстве социальной политики сообщили, что никаких задержек нет, а все выплаты социальных пособий будут осуществлены вовремя - в сроки, определенные законодательством.

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Соцсети пленили видео о задержке "детских" выплат / фото: скриншот

Начиная с 1 июля, администрирование социальных выплат, осуществляемых за государственный счет, было передано Пенсионному фонду Украины, хотя ранее эти функции выполняли органы социальной защиты населения.

Поэтому средства будут поступать украинцам в другие сроки. Пенсионный фонд рассчитывает ежемесячно до 8 числа суммы социальной помощи и формирует потребность в бюджетных средствах на эти выплаты. Следующие этапы назначения и перевода помощи занимают еще несколько дней.

"По состоянию на 8 июля ПФУ уже предоставил заявки на потребность в средствах, а Минсоцполитики уже открыло ассигнования на эти средства. Таким образом, в ближайшие дни деньги будут перечислены Госказначейством на счета ПФУ для дальнейшей отправки получателям. То есть до конца недели все получатели пособий лиц с инвалидностью и дети с инвалидностью должны получить свои средства на счет", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что получатели других государственных социальных выплат также получат помощь вовремя в соответствии с указанными постановлениями. Пенсионный фонд сейчас осуществляет все меры для проведения выплат.

Социальные выплаты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Пенсионный фонд Украины с 1 июля будет выплачивать 39 видов государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее выплачивались органами соцзащиты.

Ранее сообщалось, что получатели социальной помощи не почувствуют изменений в порядке выплат - все, кто имеет на них право, будут получать средства в обычном режиме. Изменения будут касаться только внутренних процедур администрирования.

Накануне стало известно, что Минсоцполитики разработало законопроект, в котором предлагается изменить нынешнюю систему выплат при рождении ребенка и платить матерям по 50 тысяч гривен.

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Об источнике: Минсоцполитики Министерство социальной политики Украины - центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере социальной защиты. Деятельность Министерства направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия.

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