В Украине изменятся условия трудоустройства работников: что стоит знать

Кратко:
- В Украине изменятся условия трудоустройства для людей с инвалидностью
- Также будут усилены меры по их интеграции и адаптации на рынке труда
- Такие изменения начнут действовать с 1 января 2026 года
В Украине изменится подход к трудоустройству людей с инвалидностью. Также будут усилены меры по их интеграции и адаптации на рынке труда. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Владимир Василенко. Чиновник отметил, что все необходимые изменения в законодательство уже были наработаны Министерством социальной политики Украины.
Среди запланированных мероприятий есть несколько ключевых. В частности, будет введена квота 4% на трудоустройство людей с инвалидностью для частного и государственного сектора. Кроме этого, будут отменены устаревшие запреты на виды работ - людям с инвалидностью можно будет устраиваться на любую работу, которая не вредит их здоровью или безопасности или окружающим.
Для работников с инвалидностью и работодателей будет введено социальное сопровождение при трудоустройстве.
Также планируется внедрение нового подхода к выполнению квоты. Так, вместо штрафов планируют использовать стимулирование, возможность компенсировать частичную занятость или создать доступное рабочее место.
"В Украине только 16% людей с инвалидностью трудоустроены, в странах ЕС этот показатель намного выше - от 50 до 70%. Мы меняем этот подход. В то же время, нашей целью является не формальное выполнение квот, а реальная качественная занятость. Люди с инвалидностью должны жить достойно, с возможностью работать и быть частью экономики страны", - отметил Василенко.
Трудоустройство в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, некоторые профессии исчезнут - какая работа будет актуальной в ближайшие 5 лет. В целом к 2030 году 92 миллиона рабочих мест исчезнут, но при этом будет создано 170 миллионов новых рабочих мест.
Также ранее сообщалось, что в Украине начнут проверять объявления о вакансиях - за что накажут работодателей. Речь идет об отслеживании соблюдения законодательства о рекламе по трудоустройству.
Напомним, украинцам предлагают интересную работу - платят до 43 тысяч в месяц. Самым активным остается рынок сезонной работы в Одессе.
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