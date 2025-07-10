Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине изменятся условия трудоустройства работников: что стоит знать

Алёна Воронина
10 июля 2025, 10:20
60
Для одной категории работников изменятся условия трудоустройства.
В Украине изменятся условия трудоустройства работников: что стоит знать
В Украине изменятся условия трудоустройства рабочих/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • В Украине изменятся условия трудоустройства для людей с инвалидностью
  • Также будут усилены меры по их интеграции и адаптации на рынке труда
  • Такие изменения начнут действовать с 1 января 2026 года

В Украине изменится подход к трудоустройству людей с инвалидностью. Также будут усилены меры по их интеграции и адаптации на рынке труда. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Владимир Василенко. Чиновник отметил, что все необходимые изменения в законодательство уже были наработаны Министерством социальной политики Украины.

видео дня

Среди запланированных мероприятий есть несколько ключевых. В частности, будет введена квота 4% на трудоустройство людей с инвалидностью для частного и государственного сектора. Кроме этого, будут отменены устаревшие запреты на виды работ - людям с инвалидностью можно будет устраиваться на любую работу, которая не вредит их здоровью или безопасности или окружающим.

Для работников с инвалидностью и работодателей будет введено социальное сопровождение при трудоустройстве.

Также планируется внедрение нового подхода к выполнению квоты. Так, вместо штрафов планируют использовать стимулирование, возможность компенсировать частичную занятость или создать доступное рабочее место.

"В Украине только 16% людей с инвалидностью трудоустроены, в странах ЕС этот показатель намного выше - от 50 до 70%. Мы меняем этот подход. В то же время, нашей целью является не формальное выполнение квот, а реальная качественная занятость. Люди с инвалидностью должны жить достойно, с возможностью работать и быть частью экономики страны", - отметил Василенко.

Трудоустройство в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, некоторые профессии исчезнут - какая работа будет актуальной в ближайшие 5 лет. В целом к 2030 году 92 миллиона рабочих мест исчезнут, но при этом будет создано 170 миллионов новых рабочих мест.

Также ранее сообщалось, что в Украине начнут проверять объявления о вакансиях - за что накажут работодателей. Речь идет об отслеживании соблюдения законодательства о рекламе по трудоустройству.

Напомним, украинцам предлагают интересную работу - платят до 43 тысяч в месяц. Самым активным остается рынок сезонной работы в Одессе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

работа инвалидность работодатель
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ специально била по мирным жителям: на Киевщине разрушено множество домов

РФ специально била по мирным жителям: на Киевщине разрушено множество домов

10:28Война
"Будем отвечать жестко": Зеленский не сдержал эмоций после атаки РФ

"Будем отвечать жестко": Зеленский не сдержал эмоций после атаки РФ

09:39Война
"Число жертв будет расти": в результате удара РФ по Киеву погибла капрал полиции

"Число жертв будет расти": в результате удара РФ по Киеву погибла капрал полиции

09:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцы будут въезжать в страны ЕС по-новому - детали решения и что изменится

Украинцы будут въезжать в страны ЕС по-новому - детали решения и что изменится

Рассекречено второе название Николаева: историк раскрыл, кто и когда основал город

Рассекречено второе название Николаева: историк раскрыл, кто и когда основал город

США возобновили поставки Украине ракет и снарядов: в Reuters узнали детали

США возобновили поставки Украине ракет и снарядов: в Reuters узнали детали

Гороскоп Таро на завтра 10 июля: Овнам - усиленно просить, Тельцам - определяться

Гороскоп Таро на завтра 10 июля: Овнам - усиленно просить, Тельцам - определяться

Штраф, конфискация и тюрьма: в Украине будут наказывать водителей за популярную ошибку

Штраф, конфискация и тюрьма: в Украине будут наказывать водителей за популярную ошибку

Последние новости

11:05

Угроза для территорий Днепропетровщины: известно, где РФ может нанести удар

10:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 июля (обновляется)

10:28

РФ специально била по мирным жителям: на Киевщине разрушено множество домовФотоВидео

10:26

Китайский гороскоп на завтра 11 июля: Лошадям - траты, Свиньям - жертвы

10:20

В Украине изменятся условия трудоустройства работников: что стоит знать

У Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – СвитанУ Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – Свитан
10:18

Трамп готов ударить санкциями по РФ: в Politico узнали главное условие

10:05

Переживают по каждой мелочи: астрологи назвали 5 самых стрессовых знаков зодиака

09:39

"Будем отвечать жестко": Зеленский не сдержал эмоций после атаки РФФотоВидео

09:30

Необычная прическа и стильный образ: Елена Зеленская покорила своим видом

Реклама
09:03

"Число жертв будет расти": в результате удара РФ по Киеву погибла капрал полицииФотоВидео

08:51

Машины просто плавают по улице: одна область Украины под ударом сильной непогодыФотоВидео

08:37

Брэд Питт хочет заполучить личные сообщения Анджелины Джоли: зачем ему это надо

08:35

Карта Deep State онлайн за 10 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

США возобновили поставки Украине ракет и снарядов: в Reuters узнали детали

08:10

Президента Трампа подменили: кто управляет СШАмнение

07:42

Громкая диверсия в Крыму: партизаны уничтожили стратегический участок оккупантов

07:10

Где три различия между котиками, которые смотрят на рыбку: загадка на 31 секунду

06:25

Количество пострадавших в Киеве неуклонно растет: людям советуют закрыть окнаВидео

06:10

США и ЕС меняют стратегию в отношении нашей войны: что это значит?мнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с мужчиной на заправке за 33 с

Реклама
05:10

Россиян ждет серьезный удар, пострадают миллионы - экономист раскрыл план КремляВидео

04:47

На чем правильно жарить яйца: сливочном или растительном масле

04:00

Водителям нужно проверить одну деталь в авто, которое старше 3-4 лет - причина

03:44

Гороскоп на завтра 11 июля: Овнам - путешествие, Львам - увлекательная ситуация

03:25

Мечты станут реальностью: 5 знакам зодиака очень повезет в июле

02:02

Запад удивлен: как Украина ломает стереотипы о войне будущего

02:01

Баллистика и табун шахедов атаковал Киев: в столице раздаются взрывы, работает ПВО

01:30

Синоним брутальности на прогулке: как сейчас выглядит "Техасский рейнджер" Чак Норрис

00:22

Где Украина может получить новые танки: аналитики озвучили неожиданные варианты

09 июля, среда
23:38

Вскрытия не будет: от чего на самом деле умер звезда "Убить Билла" Майкл Мэдсен

23:38

Копия папа: Галкин показал подросшего сына Гарри

23:19

Путин не боится Трампа и верит в прорыв на фронте в ближайшее время - NYT

22:54

Россия запустила "Шахеды", тревога распространяется по Украине: что известно

22:19

Как помочь томатам созреть без химии: простой, но эффективный метод

22:16

Украинцы будут въезжать в страны ЕС по-новому - детали решения и что изменится

21:41

Зеленский провел новые переговоры с Келлогом - о чем договорилисьВидео

21:32

Смерть Игоря Поклада: украинские артисты скорбят об утрате Маэстро

21:23

"Они очень дорогие": Трамп ответил, кто остановил помощь Украине и отправит ли Patriot

21:19

Рассекречено второе название Николаева: историк раскрыл, кто и когда основал городВидео

20:54

Как спят знаки зодиака: раскрыты уникальные привычки

Реклама
20:48

Когда Россия сможет запускать по Украине 1000 дронов: появился тревожный прогноз

20:43

Грядет новая пенсионная реформа: чего ждать миллионам украинцев

20:39

РФ собрала 50-тысячное войско: эксперт раскрыл, есть ли угроза захвата СумВидео

20:29

Обладаете ли вы лидерскими качествами: простой тест по форме бровей

19:53

Археологи открыли город возрастом 3500 лет: чем находка в Андах удивила ученых

19:38

Что будет с долларом: украинцам рассказали, стоит ли покупать валюту

19:35

Что кладут в гроб и как поминают умерших: обычаи и традиции похорон в УкраинеВидео

19:33

"План провалился": Россия собрала рекордное войско и пошла ва-банк на фронте

19:11

Настоящий магнит для нищеты и несчастий: что нужно немедленно выбросить из дома

19:10

Путин шантажирует Трампа?мнение

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий КозловскийОльга Сумская
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять