В Украине изменятся условия трудоустройства работников: что стоит знать

Для одной категории работников изменятся условия трудоустройства.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-izmenyatsya-usloviya-trudoustroystva-rabotnikov-chto-stoit-znat-10680140.html Ссылка скопирована

В Украине изменятся условия трудоустройства рабочих/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

В Украине изменятся условия трудоустройства для людей с инвалидностью

Также будут усилены меры по их интеграции и адаптации на рынке труда

Такие изменения начнут действовать с 1 января 2026 года

В Украине изменится подход к трудоустройству людей с инвалидностью. Также будут усилены меры по их интеграции и адаптации на рынке труда. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Владимир Василенко. Чиновник отметил, что все необходимые изменения в законодательство уже были наработаны Министерством социальной политики Украины.

видео дня

Среди запланированных мероприятий есть несколько ключевых. В частности, будет введена квота 4% на трудоустройство людей с инвалидностью для частного и государственного сектора. Кроме этого, будут отменены устаревшие запреты на виды работ - людям с инвалидностью можно будет устраиваться на любую работу, которая не вредит их здоровью или безопасности или окружающим.

Для работников с инвалидностью и работодателей будет введено социальное сопровождение при трудоустройстве.

Также планируется внедрение нового подхода к выполнению квоты. Так, вместо штрафов планируют использовать стимулирование, возможность компенсировать частичную занятость или создать доступное рабочее место.

"В Украине только 16% людей с инвалидностью трудоустроены, в странах ЕС этот показатель намного выше - от 50 до 70%. Мы меняем этот подход. В то же время, нашей целью является не формальное выполнение квот, а реальная качественная занятость. Люди с инвалидностью должны жить достойно, с возможностью работать и быть частью экономики страны", - отметил Василенко.

Трудоустройство в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, некоторые профессии исчезнут - какая работа будет актуальной в ближайшие 5 лет. В целом к 2030 году 92 миллиона рабочих мест исчезнут, но при этом будет создано 170 миллионов новых рабочих мест.

Также ранее сообщалось, что в Украине начнут проверять объявления о вакансиях - за что накажут работодателей. Речь идет об отслеживании соблюдения законодательства о рекламе по трудоустройству.

Напомним, украинцам предлагают интересную работу - платят до 43 тысяч в месяц. Самым активным остается рынок сезонной работы в Одессе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред