Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине начнут проверять объявления о вакансиях: за что накажут работодателей

Виталий Кирсанов
7 мая 2025, 20:49
280
Речь идет об отслеживании соблюдения законодательства о рекламе по трудоустройству.
В Украине начнут контролировать объявления о вакансиях
В Украине начнут контролировать объявления о вакансиях / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Госпродпотребслужба

Кратко:

  • Под мониторинг попадают все объявления по трудоустройству
  • Работодателям советуют привести свои объявления в соответствие с законодательством

С четверга, 8 мая, Госпродпотребслужба начнет новое направление работы: контроль за содержанием объявлений о вакансиях. Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы.

Речь идет об отслеживании соблюдения законодательства о рекламе по трудоустройству.

видео дня

Под мониторинг попадают все объявления, которые публикуют работодатели или рекрутинговые агентства. Основное внимание уделяется:

  • выявлению дискриминационных формулировок - по возрасту ("до 35 лет", "молодой коллектив"), полу ("только для женщин/мужчин"), состоянию здоровья, расе или этническому происхождению;
  • фиксации признаков манипуляций - преувеличение заработной платы без уточнения условий, замалчивание важной информации (например, ночные смены или испытательный срок), использование нечетких или обманчивых формулировок.

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор советует работодателям "уже сейчас пересмотреть свои объявления и привести их в соответствие с требованиями законодательства". Он убежден, что это позволит избежать штрафов.

"Если вы заметили дискриминационные или обманчивые вакансии - зафиксируйте нарушения и обратитесь в территориальные управления Госпродпотребслужбы", - подчеркнул Крейтор.

Новости рынка труда:

Как сообщал Главред, прогулы тех работников, которые переехали в другой регион или выехали за границу во время военного положения, не могут быть причиной для увольнения. Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труду.

В Украине работодатели предлагают вакансии работникам, которые имеют навыки работы с искусственным интеллектом.

На рынке труда прогнозируются существенные изменения уже к 2030 году. В недавнем глобальном отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что это повлияет даже на рост числа рабочих мест в некоторых сферах.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

работа рынок труда удаленная работа
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Сгорели заживо в собственной квартире: в Киеве погибла волонтер вместе с сыном

Сгорели заживо в собственной квартире: в Киеве погибла волонтер вместе с сыном

21:36Украина
"Мы хотим мира": Ермак сказал, когда Украина сможет начать переговоры с РФ

"Мы хотим мира": Ермак сказал, когда Украина сможет начать переговоры с РФ

21:32Украина
"Кремль не блефует": что может стать целью удара Орешника по Киеву, назван нюанс

"Кремль не блефует": что может стать целью удара Орешника по Киеву, назван нюанс

21:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с пирогом за 27 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с пирогом за 27 секунд

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

Доллар на пороге скачка: эксперт рассказал, каким будет курс до 9 мая

Доллар на пороге скачка: эксперт рассказал, каким будет курс до 9 мая

Последние новости

21:36

Сгорели заживо в собственной квартире: в Киеве погибла волонтер вместе с сыном

21:32

"Мы хотим мира": Ермак сказал, когда Украина сможет начать переговоры с РФ

21:18

"Кремль не блефует": что может стать целью удара Орешника по Киеву, назван нюанс

20:59

Садоводы призвали не выбрасывать пластиковые бутылки: зачем они нужны

20:49

В Украине начнут проверять объявления о вакансиях: за что накажут работодателей

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - МорозовВойна в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов
20:32

Принц Луи смешно скопировал старшего брата во время официальной церемонии

20:23

Дороже, чем в европейских странах: в Украине подорожает стоимость обучения в вузах

20:07

Зелень будет свежей неделями: найдено секретное место для хранения

20:01

Что увидели первым: оптическая иллюзия, которая расскажет о вас больше психолога

Реклама
19:49

"НАТО нам поможет": гендерная советница ВСУ выступает за срочную службу для женщин

19:47

Отменит ли Путин парад в Москве из-за ударов дронов - в СНБО дали ответ

19:39

Можно ли ложиться спать голодным: эндокринолог дал четкий ответ

19:36

Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

19:13

Когда появилось название Украина и украинская нация - неожиданное открытие историковВидео

19:00

Больница Охматдет Россию не остановила: по каким целям Путин может жахнуть "Орешником"мнение

18:45

Почему нельзя пьянствовать и переедать 8 мая: какой праздник и день ангела

18:34

Возник сильный пожар: дроны СБУ поразили заводы "Базальт" и "Сплав" в РФ

18:29

Шашлык будет таять во рту: кулинар раскрыла секрет идеального маринада для мяса

18:26

"Побрила усы и уменьшила нос": дочь Лорак уличили в пластике из-за нового видеоВидео

18:07

В Украине ликвидируют банк: скоро прекратятся выплаты вкладчикам

Реклама
17:46

Прорыв к карьерному Олимпу: 4 знака зодиака, которым повезет в 2025 году

17:43

"РФ просит слишком много": у Трампа раскрыли детали переговоров по войне в Украине

17:40

Россияне приблизились к Покровску: в ОВА рассказали, как изменилась ситуация

17:29

"Ситуация пойдет иначе": о чем будут говорить Си Цзиньпин и Путин насчет Украины

17:18

О муравьях можно забыть: два простых продукта навсегда отпугнут насекомых

17:03

Украина достала козырь и ударила по слабому месту РФ, в Москве коллапс - СМИ

16:57

Гривня резко обвалилась по отношению к евро: курс валют на четверг, 8 мая

16:49

"Живу с болью": Виктор Павлик обратился к покойному сыну

16:41

Неожиданный нож в спину от Китая: какой "сюрприз" нанес Пекин по экономике РФ

16:37

РФ хочет создать еще один плацдарм на фронте: какие города под угрозой

16:31

Можно ли убирать в доме 8 мая: строгие приметы в праздник

16:19

ЗАЭС потеряла питание: РФ обстреляла линии электропередачи, ситуация угрожающая

16:18

В РФ заявили о новом ударе Орешником, ищут цели в Киеве - что задумал Кремль

16:11

Как в Украине появилась гречка: историк удивил ответом

15:42

Путину осталось 10-12 лет: появился прогноз о преемнике диктатора РФВидео

15:39

Жена Виталия Козловского высказалась об его "освобождении" от Игоря Кондратюка

15:32

От сорняка не останется и следа: как бороться с вьюнком в садуВидео

15:28

У Путина прокомментировали угрозы новых ударов Орешником по Украине

15:24

Прибытие лидеров под вопросом: в аэропортах РФ хаос, тысячи пассажиров застряли

15:11

Все испортите: эксперт сказала, о чем не стоит спрашивать на первом свидании

Реклама
14:57

Гости будут в восторге: рецепт домашней красной икры не за все деньги мира

14:35

Где спрятана женщина: лишь единицы ее заметят за 7 секунд

14:34

Неголосование Порошенко за соглашение о недрах - попытка разрушить отношения с США - Олещук

14:32

40 миллиардов в тени: ветеран заявил о масштабных потерях бюджета на топливе, табаке и алкоголе

14:30

Тарас Цымбалюк показал "секретную" сестру-красотку

14:21

Как остановить прорастание картофеля: эксперт раскрыли секрет долгого хранения

14:11

Кто может стать преемником Путина: названы потенциальные кандидатыВидео

13:59

Можно ли свистеть дома: священник расставил все точки над "і"

13:47

Враг усиливает боевую часть Шахедов: в ГСЧС рассказали, как уберечь свою жизньФото

13:44

В РФ начался картофельный кризис: цены выросли в 4 раза, а продукт стал роскошью

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять