В Украине начнут проверять объявления о вакансиях: за что накажут работодателей

Речь идет об отслеживании соблюдения законодательства о рекламе по трудоустройству.

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В Украине начнут контролировать объявления о вакансиях / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Госпродпотребслужба

Кратко:

Под мониторинг попадают все объявления по трудоустройству

Работодателям советуют привести свои объявления в соответствие с законодательством

С четверга, 8 мая, Госпродпотребслужба начнет новое направление работы: контроль за содержанием объявлений о вакансиях. Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы.

Речь идет об отслеживании соблюдения законодательства о рекламе по трудоустройству.

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Под мониторинг попадают все объявления, которые публикуют работодатели или рекрутинговые агентства. Основное внимание уделяется:

выявлению дискриминационных формулировок - по возрасту ("до 35 лет", "молодой коллектив"), полу ("только для женщин/мужчин"), состоянию здоровья, расе или этническому происхождению;

фиксации признаков манипуляций - преувеличение заработной платы без уточнения условий, замалчивание важной информации (например, ночные смены или испытательный срок), использование нечетких или обманчивых формулировок.

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор советует работодателям "уже сейчас пересмотреть свои объявления и привести их в соответствие с требованиями законодательства". Он убежден, что это позволит избежать штрафов.

"Если вы заметили дискриминационные или обманчивые вакансии - зафиксируйте нарушения и обратитесь в территориальные управления Госпродпотребслужбы", - подчеркнул Крейтор.

Новости рынка труда:

Как сообщал Главред, прогулы тех работников, которые переехали в другой регион или выехали за границу во время военного положения, не могут быть причиной для увольнения. Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труду.

В Украине работодатели предлагают вакансии работникам, которые имеют навыки работы с искусственным интеллектом.

На рынке труда прогнозируются существенные изменения уже к 2030 году. В недавнем глобальном отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что это повлияет даже на рост числа рабочих мест в некоторых сферах.

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