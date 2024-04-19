Можно ли во время войны украинцев увольнять за прогулы: ответ чиновников

В Госслужбе по вопросам труда заявили о том, что прогулы тех сотрудников, которые переехали или выехали за границу во время войны, не могут стать причиной.

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Можно ли во время военного положения сотрудников увольнять за прогулы: ответ Гоструда / коллаж фото ua.depositphotos.com

Прогулы тех работников, которые переехали в другой регион или выехали за границу во время военного положения, не могут быть причиной для увольнения. Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труду.

Как говорят чиновники, вместо увольнения их можно отправить в неоплачиваемый отпуск либо оформить статус дистанционной работы.

"Если специфика выполнения работы предусматривает возможность ее осуществления удаленно, посредством информационно-коммуникационных технологий, работодателю целесообразно принять решение о переводе работника на дистанционную работу", – говорится в сообщении.

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Если такой возможности нет, то работнику может быть предоставлен отпуск ‒ включая неоплачиваемый ‒ если иной вариант отпуска невозможен. В случае, когда работодатель не осуществляет деятельность из-за военного конфликта, то всем работникам, независимо от их местонахождения, предоставляется статус простоя.

Если не было объявлено простоя, а местонахождение работника неизвестно ‒ и он не выполняет свои трудовые обязанности, то целесообразно считать его отсутствие беспричинным. Однако такое отсутствие не может стать основанием для увольнения работника за прогул.

Чиновники утверждают, что работники, отсутствующие на работе из-за военных действий и связанных обстоятельств, не могут быть уволены за прогул. Они аргументируют это тем, что в таких ситуациях самое важное ‒ сохранить жизнь и здоровье работников и их семей.

Государственная служба Украины по вопросам труда Гоструда реализует государственную политику в сферах промышленной безопасности, охраны труда, гигиены труда, осуществления государственного горного надзора, а также по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, в связи с временной потерей трудоспособности, на случай безработицы в части назначения, начисления и выплаты пособия, компенсаций, предоставления социальных услуг и других видов материального обеспечения с целью соблюдения прав и гарантий застрахованных лиц, сообщает "Википедия".

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Напомним, что в Украине в рамках разработанного нового Кодекса законов о труде отпуск увеличат с 24 до 28 дней. В новом законодательстве также будет введено и понятие домашней работы. Документ разработало и презентовало Министерство экономики.

В документе говорится, что трудовая книжка станет необязательной, а работодателя освободят от необходимости ее хранить и заполнять. Также важное нововведение ‒ в законе будут указаны признаки трудовых отношений.

К слову, Федерация профессиональных союзов Украины проект нового кодекса не поддержала, они призывают власти вместе доработать документ.

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