В Украине хотят поменять правила отпусков для всех: как планируют "закрутить гайки"

В Украине в рамках разработанного нового Кодекса законов о труде отпуск увеличат с 24 до 28 дней.

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Документ нового КЗоТа разработало и презентовало Министерство экономики / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине в рамках разработанного нового Кодекса законов о труде отпуск увеличат с 24 до 28 дней. В новом законодательстве также будет введено и понятие домашней работы. Документ разработало и презентовало Министерство экономики, говорится в материале "Обозреватель".

В документе говорится, что трудовая книжка станет необязательной, а работодателя освободят от необходимости ее хранить и заполнять. Также важное нововведение ‒ в законе будут указаны признаки трудовых отношений. Если в отношениях между работодателем и сотрудником есть хотя бы три из указанных признаков, считается, что между ними есть трудовые отношения.

Речь идет о следующих признаках:

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человек лично выполняет работу;

работа выполняется под контролем работодателя;

не установлен конкретный объем работ, а работа постоянной;

человек соблюдает правила внутреннего трудового порядка;

рабочему предоставляют средства производства (оборудование, инструменты и т.п.);

систематическая выплата заработной платы;

установленный рабочий график;

возмещение расходов, связанных с выполнением работы.

К слову, Федерация профессиональных союзов Украины проект нового кодекса не поддержала, они призывают власти вместе доработать документ. Заместитель председателя организации Александр Шубин позицию организации считает, что документ подразумевает сокращение уровня гарантий прав работников, что не может быть поддержано, а также необоснованно упраздняется государственное правовое регулирование целых блоков правоотношений между работодателями и работниками.

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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