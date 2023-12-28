Для украинцев поменяли законы: почему и как будет отпуска без зарплат

В Украине изменили трудовое законодательство. Продолжительность отпусков увеличили, однако без сохранения заработной платы.

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Теперь во время военного положения разрешено давать отпуск свыше 24 дней - но без сохранения зарплаты / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине увеличили продолжительность отпусков, однако без сохранения зарплаты, а мобилизованные теперь смогут получить компенсации за неиспользованные дни отдыха. Об этом сообщает портал "РБК-Украина".

Теперь, отпуск более 24 дней работодатель может предоставлять во время военного положения ‒ но без сохранения заработной платы. Исключение – отпуска для руководства заведений образования, учебных подразделений других учреждений, педагогических, научно-педагогических и научных работников.

Во время действия военного положения работодатель может отказать в ежегодном и любом другом отпуске работникам, которые были привлечены к производству товаров оборонного назначения. Кроме того, в законе увеличили продолжительность отпуска без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам либо по другим причинам с 15 до 30 дней в календарном году.

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Кроме того, в новом законе прописаны правила для "карантинного" отпуска. Если же сотрудник нуждается в самоизоляции во время эпидемий, пандемий, то работодатель может предоставить отпуск без сохранения зарплаты и без ограничения срока.

Работник может пойти в отпуск без сохранения зарплаты и ограничений по сроку во время военного положения, а также в случае возникновения чрезвычайной ситуации техногенного, природного или иного характера. Продолжительность вышеупомянутых видов отпуска определяется соглашением между работодателем и работником. Время пребывания в таких отпусках не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск.

Граждане, которые мобилизовались в ряды Сил обороны после объявления военного положения, имеют право на денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска (для родителей детей с инвалидностью подгруппы А группы I).

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