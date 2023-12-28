Для украинцев поменяли законы: почему и как будет отпуска без зарплат

В Украине увеличили продолжительность отпусков, однако без сохранения зарплаты, а мобилизованные теперь смогут получить компенсации за неиспользованные дни отдыха. Об этом сообщает портал "РБК-Украина".
Теперь, отпуск более 24 дней работодатель может предоставлять во время военного положения ‒ но без сохранения заработной платы. Исключение – отпуска для руководства заведений образования, учебных подразделений других учреждений, педагогических, научно-педагогических и научных работников.
Во время действия военного положения работодатель может отказать в ежегодном и любом другом отпуске работникам, которые были привлечены к производству товаров оборонного назначения. Кроме того, в законе увеличили продолжительность отпуска без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам либо по другим причинам с 15 до 30 дней в календарном году.
Кроме того, в новом законе прописаны правила для "карантинного" отпуска. Если же сотрудник нуждается в самоизоляции во время эпидемий, пандемий, то работодатель может предоставить отпуск без сохранения зарплаты и без ограничения срока.
Работник может пойти в отпуск без сохранения зарплаты и ограничений по сроку во время военного положения, а также в случае возникновения чрезвычайной ситуации техногенного, природного или иного характера. Продолжительность вышеупомянутых видов отпуска определяется соглашением между работодателем и работником. Время пребывания в таких отпусках не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск.
Граждане, которые мобилизовались в ряды Сил обороны после объявления военного положения, имеют право на денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска (для родителей детей с инвалидностью подгруппы А группы I).
Пенсия в Украине
Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.
Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.
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