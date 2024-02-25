Отпуск во время военного положения: когда работодатель может не дать его работнику

В период военного положения работодатель может отказать работнику в отпуске, если тот работает на объектах критической инфраструктуры.

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Когда работодатель может не дать отпуск сотруднику во время войны? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Во время военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме декретного и отпуска по уходу за ребенком до трех лет) ‒ но только если он привлечен к работам на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщило Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.

Когда работодатель может не дать отпуск сотруднику

Работодатель может отказать в предоставлении работнику отпуска, но в случаях, когда такой отпуск предоставляется по соглашению сторон.

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Статьей 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" предусмотрено, что в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Всем остальным работникам, как в мирное время, так и во время действия военного положения, может быть отказано в предоставлении только тех отпусков, предоставление которых осуществляется по соглашению между работником и работодателем.

К примеру, в течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного часть 1 статьей 26 Закона Украины "Об отпусках" (15 календарных дней).

Соответственно, поскольку такой отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по соглашению между работником и работодателем (и он может отказать работнику в предоставлении такого отпуска ‒ соглашение не состоялось).

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Государственная служба Украины по вопросам труда Гоструда реализует государственную политику в сферах промышленной безопасности, охраны труда, гигиены труда, осуществления государственного горного надзора, а также по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, в связи с временной потерей трудоспособности, на случай безработицы в части назначения, начисления и выплаты пособия, компенсаций, предоставления социальных услуг и других видов материального обеспечения с целью соблюдения прав и гарантий застрахованных лиц, сообщает "Википедия".

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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