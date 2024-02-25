УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Отпуск во время военного положения: когда работодатель может не дать его работнику

Дмитрий Видоменко
25 февраля 2024, 10:52
В период военного положения работодатель может отказать работнику в отпуске, если тот работает на объектах критической инфраструктуры.

Отпуск
Когда работодатель может не дать отпуск сотруднику во время войны? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Во время военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме декретного и отпуска по уходу за ребенком до трех лет) ‒ но только если он привлечен к работам на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщило Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.

Когда работодатель может не дать отпуск сотруднику

Работодатель может отказать в предоставлении работнику отпуска, но в случаях, когда такой отпуск предоставляется по соглашению сторон.

видео дня

Статьей 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" предусмотрено, что в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Всем остальным работникам, как в мирное время, так и во время действия военного положения, может быть отказано в предоставлении только тех отпусков, предоставление которых осуществляется по соглашению между работником и работодателем.

К примеру, в течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного часть 1 статьей 26 Закона Украины "Об отпусках" (15 календарных дней).

Соответственно, поскольку такой отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по соглашению между работником и работодателем (и он может отказать работнику в предоставлении такого отпуска ‒ соглашение не состоялось).

1

Государственная служба Украины по вопросам труда

Гоструда реализует государственную политику в сферах промышленной безопасности, охраны труда, гигиены труда, осуществления государственного горного надзора, а также по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, в связи с временной потерей трудоспособности, на случай безработицы в части назначения, начисления и выплаты пособия, компенсаций, предоставления социальных услуг и других видов материального обеспечения с целью соблюдения прав и гарантий застрахованных лиц, сообщает "Википедия".

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
охрана труда декретный отпуск
Реклама

Главное за день

Будет мощный результат: Умеров заявил о новом плане Украины на 2024 год

Будет мощный результат: Умеров заявил о новом плане Украины на 2024 год

12:13 Украина
Реальные шансы: Ермак рассказал, когда Украина может получить приглашение в НАТО

Реальные шансы: Ермак рассказал, когда Украина может получить приглашение в НАТО

12:08 Мир
Приняты важные решения: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

Приняты важные решения: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

10:57 Украина
Все главные новости

Популярное

Угроза прорыва фронта: РФ стянула полумиллионную группировку – майор ВСУ 15199

Угроза прорыва фронта: РФ стянула полумиллионную группировку – майор ВСУ

Покажу, как Киев угрожал русской женщине: Маша Машкова показала свой приезд в Украину 10907

Покажу, как Киев угрожал русской женщине: Маша Машкова показала свой приезд в Украину

Как правильно использовать пергамент: женщина показала гениальный метод 8078

Как правильно использовать пергамент: женщина показала гениальный метод

Рано или поздно случится : украинцев предупредили об угрозе нового штурма Киева 7439

"Рано или поздно случится": украинцев предупредили об угрозе нового штурма Киева

Последние новости

12:15

Легкие настолько, что тают во рту: рецепт пышных сладких булочек с двумя начинками

12:13

Будет мощный результат: Умеров заявил о новом плане Украины на 2024 годВидео

12:08

Реальные шансы: Ермак рассказал, когда Украина может получить приглашение в НАТО

12:05

В 2024-м Украина начнет использовать в войне наземные дроны - министр Камышин

11:58

Украинская ведущая сравнила Паперную с Тодоренко, и придумала им "наказание"

Украину ждет тяжелый год, РФ планирует увеличить войска до 1 млн и наступать летом-осенью – ГетьманУкраину ждет тяжелый год, РФ планирует увеличить войска до 1 млн и наступать летом-осенью – Гетьман
11:45

О, Соля мио: телеведущая Витвицкая впервые после развода показала нового возлюбленного

11:40

Бомбический салат "Обжорка", который разметают со стола: новый рецептВидео

11:08

Финансовый гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

10:57

Приняты важные решения: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

Реклама
10:53

"Это наступает переломный момент": назван период, когда прекратится огонь в Украине - прогнозВидео

10:52

Отпуск во время военного положения: когда работодатель может не дать его работнику

10:22

Наступают из 3 направлений: россияне нацелились на стратегический город - ВСУ

09:47

Леонардо Ди Каприо "поймали" папарацци на свидании с новой возлюбленной-супермоделью

09:43

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта: Ракам - разногласия с семьей, Львам - гармония

09:40

Россияне начали наступление на Запорожье: майор ВСУ раскрыл планы врага

09:08

Украинцам пересчитают пенсии через несколько дней: кому и на сколько увеличат

08:39

Гороскоп на завтра 26 февраля 2024: Водолеям - крупная прибыль, Львам - расходы

08:31

Россияне нанесли удары по Украине дронами и ракетами: в ВСУ назвали цель врага

07:41

Судьба замороженных активов России: лидеры "G7" обратились с важным заявлением

06:10

"Корейский сценарий": почему это невозможно в случае Украинымнение

Реклама
05:24

"Следует ожидать усиления боев": майор ВСУ назвал направление главного удара России

04:02

Обработка деревьев перед весной: чем опрыскивать – копеечное средство спасет садВидео

03:05

Невероятный урожай гарантирован: когда сеять редис в Украине в 2024 годуВидео

02:30

"Европа сделала несколько ошибок": в Бундестаге назвали 3 приоритета в помощи для ВСУ

01:44

Что будет, когда ВСУ подойдут к Крыму: Романенко оценил риск ядерного удара со стороны РФВидео

24 февраля, суббота
23:59

Оккупанты давят возле Авдеевки: российские войска захватили Ласточкино - DeepState

23:19

"Количество обновляется каждый час": в ПС назвали поражающее число сбитых целей РФ

22:23

"Россию не победить в войне": Фицо выдал скандальное заявление о войне в Украине

21:57

Угроза прорыва фронта: РФ стянула полумиллионную группировку – майор ВСУВидео

21:22

РФ цинично нарушила договоренности: Лубинец раскрыл детали расстрела бойцов в Авдеевке

21:14

Полотенца будут в разы мягче: как постирать одежду с функцией пара, руководство

20:58

"Потом будет слишком поздно": Зеленский высказался насчет угрозы захвата Купянска

20:07

"Экипаж уничтожен": в ГУР раскрыли новые детали ликвидации самолета А-50 РФ

20:04

"Много работы": Еврокомиссия озвучила, когда Украине ожидать переговорную рамку

19:41

Будет ли в этом году украинское контрнаступление?мнение

19:35

Украинский певец ALEKSEEV попал в скандал в Израиле

19:33

В Украину врывается весенняя погода: где потеплеет до +14

19:20

"Мы одержим победу": Залужный в годовщину полномасштабной войны обратился к украинцам

19:15

Лунный календарь на март 2024: лучшие даты для свадьбы и красоты

19:11

Заслуга не только ВСУ: Зеленский заинтриговал заявлением об уничтожении А-50

Реклама
18:59

Нападет ли Россия из Приднестровья: в ISW раскрыли сценарий событий

18:38

Тело Навального наконец отдали матери: появились детали

18:34

Украина подписала исторические соглашения о "гарантиях безопасности" с Канадой и ИталиейФото

18:07

"Поставить точку в существовании РФ": в ОП назвали главный вывод двух лет войны

17:34

РФ попытается атаковать три области: майор ВСУ раскрыл, когда наступление выдохнется

17:33

"Аборт - грех, война - священная": в РФ появился новый политический проект для Оксаны Марченко

17:25

Лунный календарь на 25 февраля: какие проблемы влечет за собой день

17:24

Как правильно использовать пергамент: женщина показала гениальный методВидео

17:12

"Рано или поздно случится": украинцев предупредили об угрозе нового штурма КиеваВидео

16:21

Оторваться невозможно от вкуснятины: самая шикарная закуска из 4 ингредиентов - рецептВидео

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять