Зарплата до 120 тысяч: в Украине предлагают работу специалистам ChatGPT

Разброс зарплат специалистов со знанием ChatGPT довольно широк.

Появились вакансии специалистов со знанием ChatGPT / romankalugin.com

В Украине работодатели предлагают вакансии работникам, которые имеют навыки работы с искусственным интеллектом.

Появились вакансии специалистов со знанием ChatGPT. Такие объявления уже размещены на профильном сайте Work.ua.

Обратим внимание на то, что разброс зарплат специалистов со знанием ChatGPT довольно широк. Есть предложения от 9 тыс грн, однако можно найти вакансии с оплатой до 120 тыс грн.

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Где нужны специалисты со знанием ChatGPT:

Маркетинг, реклама, PR;

ІТ, компьютеры, интернет;

СМИ, издательство, полиграфия;

Продажи, закупка;

Управление персоналом, HR.

Что должны уметь специалисты со знанием ChatGPT:

формировать сопроводительные письма;

проводить SEO-оптимизацию товаров;

создавать различный текстовый контент.

использовать новинки технологий - ChatGPT, Midjourney и другие.

Что такое ChatGPT

ChatGPT – это специальный чат-бот с искусственным интеллектом, который разработала компания OpenAI. Принцип его работы заключается в том, что он отвечает на запросы людей в диалоговом режиме.

Чат-бот запустили в работу 30 ноября прошлого года. Пользователи заинтересовались ChatGPT из-за возможности написания кода, создания текста, перевода и получения ответов на вопросы. Впрочем, точность ответов бота по фактам подвергалась критике.

Бот доступен во многих странах, кроме Китая, России, Беларуси, Афганистана, Венесуэлы и Ирана.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров 18 февраля сообщил, что ChatGPT теперь доступен и в Украине.

"ChatGPT теперь доступен в Украине. Команда Минцифры долго работала над этим решением - официальные письма, звонки и встреча с руководством", - подчеркнул Федоров.

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