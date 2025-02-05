Некоторые профессии исчезнут: какая работа будет актуальна в ближайшие 5 лет

В общей сложности к 2030 году 92 миллиона рабочих мест исчезнут, но при этом будет создано 170 миллионов новых рабочих мест.

https://glavred.info/life/nekotorye-professii-ischeznut-kakaya-rabota-budet-aktualna-v-blizhayshie-5-let-10636736.html Ссылка скопирована

Некоторые профессии исчезнут / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Отрасли с наибольшим ростом рабочих мест

Сферы с высоким ростом занятости

Профессии, которые стремительно исчезают из-за ИИ

На рынке труда прогнозируются существенные изменения уже к 2030 году. В недавнем глобальном отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что это повлияет даже на рост числа рабочих мест в некоторых сферах, пишет Forbes. При этом, ряд профессий и вовсе находится под угрозой исчезновения из-за автоматизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ).

В общей сложности к 2030 году 92 миллиона рабочих мест исчезнут, но при этом будет создано 170 миллионов новых рабочих мест. Если вас беспокоит будущее вашей карьеры, важно знать, в каких сферах ожидается рост.

видео дня

Отрасли с наибольшим ростом рабочих мест

В ближайшие пять лет руководители компаний ожидают рост числа вакансий в следующих профессиях (по данным ВЭФ):

Разработчики программного обеспечения и приложений (+57%);

Специалисты по управлению безопасностью (+53%);

Специалисты по хранению данных (+49%);

Специалисты по автономному и электрическому транспорту (+48%);

Дизайнеры UI и UX (+48%);

Водители легкого грузового и курьерского транспорта (+46%);

Специалисты по Интернету вещей (+42%);

Аналитики данных и ученые (+41%).

Сообщается, что крупнейшие мировые банки в течение ближайших 3-5 лет сократят до 200 000 рабочих мест из-за внедрения ИИ. Влияние автоматизации может быть недооценено. Например, уже сейчас компании сокращают программистов и дизайнеров UI, заменяя их решениями на основе ИИ.

Технологический сектор также перестраивается - в частности, Meta (Facebook) объявила о планах уволить 5% сотрудников. Генеральный директор компании Марк Цукерберг заявил, что компания ищет способы заменить средний уровень инженеров технологиями ИИ.

Сферы с высоким ростом занятости (по данным ВЭФ):

Кибербезопасность – растущие угрозы кибератак требуют усиленных инвестиций в защиту данных и нормативное регулирование.

Управление данными – с увеличением объема информации растет потребность в специалистах по её хранению и обработке.

Возобновляемая энергетика – переход на экологически чистые источники создает спрос на специалистов в солнечной и ветряной энергетике.

Медицина и биотехнологии – развитие телемедицины, персонализированной медицины и исследований в биотехнологиях увеличивает потребность в кадрах.

Профессии, которые стремительно исчезают из-за ИИ:

Почтовые работники (-34%);

Кассиры и банковские сотрудники (-31%);

Операторы ввода данных (-26%).

Другие профессии с отрицательной динамикой:

Административные и исполнительные помощники (-20%);

Работники типографий и печатной индустрии (-20%);

Бухгалтеры и специалисты по расчету заработной платы (-18%);

Кладовщики и учетчики материальных ценностей (-16%);

Разносчики газет и продавцы на улицах (-14%).

Новости об искуственном интеллекте:

Компания OpenAI представила самую мощную новую голосовую модель искусственного интеллекта ChatGPT - версию GPT-4о. В ней будет аудиочат, через который можно будет общаться с искусственным интеллектом, как с реальным человеком.

В Украине работодатели предлагают вакансии работникам, которые имеют навыки работы с искусственным интеллектом.

27 января состояние 500 самых богатых людей мира сократилось в общей сложности на $108 млрд на фоне падения фондовых индексов на опасениях конкуренции со стороны китайского ИИ-стартапа DeepSeek.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред