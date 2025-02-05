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Некоторые профессии исчезнут: какая работа будет актуальна в ближайшие 5 лет

Виталий Кирсанов
5 февраля 2025, 03:00
267
В общей сложности к 2030 году 92 миллиона рабочих мест исчезнут, но при этом будет создано 170 миллионов новых рабочих мест.
работа
Некоторые профессии исчезнут / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Отрасли с наибольшим ростом рабочих мест
  • Сферы с высоким ростом занятости
  • Профессии, которые стремительно исчезают из-за ИИ

На рынке труда прогнозируются существенные изменения уже к 2030 году. В недавнем глобальном отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что это повлияет даже на рост числа рабочих мест в некоторых сферах, пишет Forbes. При этом, ряд профессий и вовсе находится под угрозой исчезновения из-за автоматизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ).

В общей сложности к 2030 году 92 миллиона рабочих мест исчезнут, но при этом будет создано 170 миллионов новых рабочих мест. Если вас беспокоит будущее вашей карьеры, важно знать, в каких сферах ожидается рост.

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Отрасли с наибольшим ростом рабочих мест

В ближайшие пять лет руководители компаний ожидают рост числа вакансий в следующих профессиях (по данным ВЭФ):

  • Разработчики программного обеспечения и приложений (+57%);
  • Специалисты по управлению безопасностью (+53%);
  • Специалисты по хранению данных (+49%);
  • Специалисты по автономному и электрическому транспорту (+48%);
  • Дизайнеры UI и UX (+48%);
  • Водители легкого грузового и курьерского транспорта (+46%);
  • Специалисты по Интернету вещей (+42%);
  • Аналитики данных и ученые (+41%).

Сообщается, что крупнейшие мировые банки в течение ближайших 3-5 лет сократят до 200 000 рабочих мест из-за внедрения ИИ. Влияние автоматизации может быть недооценено. Например, уже сейчас компании сокращают программистов и дизайнеров UI, заменяя их решениями на основе ИИ.

Технологический сектор также перестраивается - в частности, Meta (Facebook) объявила о планах уволить 5% сотрудников. Генеральный директор компании Марк Цукерберг заявил, что компания ищет способы заменить средний уровень инженеров технологиями ИИ.

Сферы с высоким ростом занятости (по данным ВЭФ):

  • Кибербезопасность – растущие угрозы кибератак требуют усиленных инвестиций в защиту данных и нормативное регулирование.
  • Управление данными – с увеличением объема информации растет потребность в специалистах по её хранению и обработке.
  • Возобновляемая энергетика – переход на экологически чистые источники создает спрос на специалистов в солнечной и ветряной энергетике.
  • Медицина и биотехнологии – развитие телемедицины, персонализированной медицины и исследований в биотехнологиях увеличивает потребность в кадрах.

Профессии, которые стремительно исчезают из-за ИИ:

  • Почтовые работники (-34%);
  • Кассиры и банковские сотрудники (-31%);
  • Операторы ввода данных (-26%).

Другие профессии с отрицательной динамикой:

  • Административные и исполнительные помощники (-20%);
  • Работники типографий и печатной индустрии (-20%);
  • Бухгалтеры и специалисты по расчету заработной платы (-18%);
  • Кладовщики и учетчики материальных ценностей (-16%);
  • Разносчики газет и продавцы на улицах (-14%).

Новости об искуственном интеллекте:

Компания OpenAI представила самую мощную новую голосовую модель искусственного интеллекта ChatGPT - версию GPT-4о. В ней будет аудиочат, через который можно будет общаться с искусственным интеллектом, как с реальным человеком.

В Украине работодатели предлагают вакансии работникам, которые имеют навыки работы с искусственным интеллектом.

27 января состояние 500 самых богатых людей мира сократилось в общей сложности на $108 млрд на фоне падения фондовых индексов на опасениях конкуренции со стороны китайского ИИ-стартапа DeepSeek.

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