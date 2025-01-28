Выход конкурента ChatGPT на рынок: мировые богачи потеряли $108 млрд за сутки

Одним из лидеров снижения стали акции Nvidia Corp., капитализация которой рухнула на 18%, или рекордные в денежном выражении $600 млрд.

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Китайская DeepSeek обошла ChatGPT в App Store / коллаж: Главред, фото: unimedia.tech, DeepSeek

Кратко:

Сооснователь Oracle Corp. Ларри Эллисон потерял больше всех

Марк Цукерберг, глава Meta за день стал богаче на $4,3 млрд

В понедельник, 27 января, состояние 500 самых богатых людей мира сократилось в общей сложности на $108 млрд на фоне падения фондовых индексов на опасениях конкуренции со стороны китайского ИИ-стартапа DeepSeek. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index.

Отмечается, что одним из лидеров снижения накануне стали акции Nvidia Corp., капитализация которой рухнула на 18%, или рекордные в денежном выражении $600 млрд. Её главный исполнительный директор Дженсен Хуан потерял $20,1 млрд, или 20% своего состояния, что является самой большой долей среди миллиардеров.

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Сооснователь Oracle Corp. Ларри Эллисон потерял больше всех в абсолютном выражении - $22,6 млрд, или около 12% своего состояния. Состояние главы Dell Inc. Майкла Делла сократилось на $13 млрд, Чжао Чанпэна из Binance - на $12,1 млрд.

В то же время Марк Цукерберг, глава Meta за день стал богаче на $4,3 млрд, а Джефф Безос из Amazon.com Inc. - на $632 млн.

В целом на представителей техсектора пришлось 85% потерь в Bloomberg Billionaires Index, или порядка $94 млрд.

Индекс Nasdaq Composite в понедельник упал на 3,1%, S&P 500 - на 1,5%.

Компания заявила, что потратила на разработку чатбота DeepSeek R1 всего $5,6 млн, что удивило инвесторов и заставило их усомниться в оправданности многомиллиардных инвестиций в аналогичные разработки от ведущих ИТ-компаний мира.

Новости об искуственном интеллекте:

Компания OpenAI представила самую мощную новую голосовую модель искусственного интеллекта ChatGPT - версию GPT-4о. В ней будет аудиочат, через который можно будет общаться с искусственным интеллектом, как с реальным человеком.

На ежегодной конференции разработчиков в Калифорнии компания Apple представила собственную систему генеративного искусственного интеллекта, которая будет интегрирована в программное обеспечение ее устройств. Эта система, названная Apple Intelligence (AI), предназначена для упрощения пользования гаджетами и будет доступна в новых версиях операционных систем.

В Украине работодатели предлагают вакансии работникам, которые имеют навыки работы с искусственным интеллектом.

Больше интересных новостей:

Что такое DeepSeek DeepSeek - китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей. Компания базируется в Ханчжоу, основана и поддерживается китайским хедж-фондом High-Flyer. DeepSeek выпустила свои модели с открытым исходным кодом. Версия DeepSeek-V3 считается сравнимой с другими языковыми моделями в 2024 году, такими как Qwen и ChatGPT. Выход модели DeepSeek-R1 в январе 2025 года вызвал резкое снижение курсов акций мировых технологических компаний и дискуссии о переоценке инвестиций в ИИ. DeepSeek разрабатывает ИИ-модели с 2023 года, однако известность компания получила только на минувших выходных, когда ее чатбот DeepSeek R1 возглавил чарты самых скачиваемых приложений во многих странах мира. Компания заявила, что потратила на его разработку всего $5,6 млн, что удивило инвесторов и заставило их усомниться в оправданности многомиллиардных инвестиций в аналогичные разработки от ведущих ИТ-компаний мира.

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