УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно

Общение как с живым человеком: OpenAI представила самую мощную модель GPT-4o

Ангелина Подвысоцкая
13 мая 2024, 23:18
50
Эксперты говорят, что этот новый виртуальный ассистент сможет считывать эмоции и даже петь.
ChatGPT-4o
OpenAI представила самую мощную модель GPT-4o / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Компания OpenAI представила самую мощную новую голосовую модель искусственного интеллекта ChatGPT - версию GPT-4о. В ней будет аудиочат, через который можно будет общаться с искусственным интеллектом, как с реальным человеком. Видео с презентацией появилось на канале компании OpenAI.

Этот виртуальный ассистент будет напоминать Siri, но он будет значительно лучше. При этом он появится в открытом доступе и будет бесплатным.

Алексей Минаков, который специализируется на теме применения технологий искусственного интеллекта, отметил, что новая модель GPT-4о будет реагировать на голос всего за 232 миллисекунды. При этом голос чата можно будет даже перебивать без дополнительных нажатий. Эта версия искусственного интеллекта сможет в реальном времени переводить на другой язык все, что будет слышать.

В анонсе отмечается, что модель сможет понять даже эмоции в голосе человека, а сам бот даже сможет спеть.

"Смотрели фильм Her (2013) с Хуакином Фениксом, где герой общался с телефоном и влюбился в операционную систему? Пересмотрите, это становится реальностью", - написал Минаков.

Кроме аудио- модель сможет реагировать даже на видео. Она поймет, где вы находитесь, какие эмоции показываете и сможет давать определенные советы. Доступным для всех станет и GPT Store - маркер персонализированных-кастомных чатботов. Ранее он был доступен только для пользователей платной версии ChatGPT.

Смотрите видео о голосовой модели искусственного интеллекта версии GPT-4о:

Что такое искусственный интеллект?

Искусственный интеллект - это способность искусственных систем выполнять творческие функции. Он связан с аналогичной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами. Об этом сообщает Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

искуственный интеллект
Реклама

Главное за день

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

22:44 Украина
9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

22:23 Синоптик
Войска Эстонии подстрахуют ВСУ: Таллинн заговорил о переброске солдат в Украину

Войска Эстонии подстрахуют ВСУ: Таллинн заговорил о переброске солдат в Украину

22:07 Мир
Все главные новости

Популярное

И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской 354269

И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали 45038

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали

Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре 11070

Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре

Когда закончатся боевые действия в Украине: астролог назвала год и дала важный прогноз 8787

Когда закончатся боевые действия в Украине: астролог назвала год и дала важный прогноз

Последние новости

23:28

Фронтвумен The Hardkiss получила престижную британскую премию BAFTA

23:18

Общение как с живым человеком: OpenAI представила самую мощную модель GPT-4oВидео

22:44

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

22:42

Умеет покорять: Елена Зеленская восхитила своим видом во время визита в Сербии

22:23

9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

Путин понял, что может проиграть войну, потому грозит "ядеркой" – Александр СотникПутин понял, что может проиграть войну, потому грозит «ядеркой» – Александр Сотник
22:07

Войска Эстонии подстрахуют ВСУ: Таллинн заговорил о переброске солдат в Украину

21:49

Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка

21:45

Как постирать траву на джинсах в домашних условиях: впечатляющие лайфхаки

21:10

Радоница 2024: что нельзя делать в поминальные дни после Пасхи

Реклама
21:10

F-16 будут в Украине в течение месяца: Дания сделала важное заявление

21:00

"Уничтожаем пехоту и технику РФ": ВСУ перешли к контрударам на Харьковщине

20:57

Анна Тринчер перенесла операцию и разрыдалась от результата - подробности

20:12

"Волчанск превращается в Бахмут": в полиции рассказали ужасающие подробности

20:02

ВСУ отбросили россиян: зачищают Волчанск и наносят огневое поражение по врагу

19:49

Оккупанты уже под Волчанском, Путин меняет Шойгу на "переправе": чего ждать на фронте

19:35

Путин готовится к затяжной войне с Украиной и блоком НАТО – Илья Пономарев

19:10

Как ВСУ удалось сбить новейший вертолет РФмнение

19:09

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов

19:04

"Человека уже мобилизуют": в ВР объяснили, как можно будет оспорить решение ТЦК

18:25

Застряли на одном месте: оккупанты просчитались во время наступления на Харьков

Реклама
18:22

Леся Никитюк впервые засветила татуировку в честь любимой женщины

18:19

В бой бросили резервы: на Харьковщине у РФ частичный успех, названо направление

18:09

Полетела стая дронов и арта: ВСУ разгромили колонну РФ на ХарьковщинеВидео

17:44

"Прессинг был": Аlyona Аlyona призналась, как они нарушили правила Евровидения

17:20

РФ может пойти в новую атаку: у Зеленского назвали вероятное направление

17:13

Как почистить кондиционер своими руками: приемы, которые не угробят агрегат

17:08

Reuters: один из крупнейших НПЗ России остановил работу после "прилетов" дронов

17:04

Путин назначил преемника, но его убьютВидеоблоги

17:04

Jerry Heil после Евровидения не вернулась в Украину: что случилосьВидео

17:04

"Прилет" был в нескольких километрах от Путина: удивительные детали ударов по РФ

17:02

Бомбическая закуска, аж слюнки потекут: рецепт за 10 минутВидео

16:51

Поляки нашли новую причину блокирования границы с Украиной: что произошло

16:44

Когда впервые пикировать помидоры: урожай поразит масштабами

16:27

Ветеран и герой: СТБ назвал имя нового уникального Холостяка

16:17

С Leopard 2, БМП и артснарядами: Испания готовит новый пакет помощи для Украины

16:04

РФ растягивает линию фронта, "серая зона" выросла: ОВА о ситуации на Харьковщине

15:38

Три пчелы спрятались на деревьях: лишь единицы найдут их всего за 12 секунд

15:36

Летели бомбить Харьков: по многоэтажке в Белгороде "жахнула" армия России

15:18

В Крыму нанесен удар по секретной в/ч РФ: командир уничтожен, есть раненые – СМИ

15:07

"Сложно находить взаимность": Макс Барских рассказал про проблемы в личной жизниВидео

Реклама
14:40

Как нельзя одеваться после 40: стилист назвала главные ошибки

14:30

Взрывчатку прятали в чай: СБУ сорвала четыре теракта РФ в Киеве к 9 маяФото

14:13

"Поднимут до 3,5-4 грн": в Украине взлетят тарифы на свет

14:01

Nemo спели "Teresa & Maria" на украинском - реакция alyona alyona и Jerry HeilВидео

13:57

Территории им не нужны: реальные цели оккупантов в Харьковской области

13:43

На фоне наступления россиян в ОТУВ "Харьков" сменили командующего: что о нем известно

13:34

Бой Усик - Фьюри: прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона, котировки букмекеров

13:06

180 млн грн, – эксперт посчитал, сколько "оптимизировали" на двух зарплатных налогов БРСМ и Avantage

12:58

Вскрылась неприятная правда про принца Гарри

12:39

Российского "Аллигатора" приземлили: украинские военные сбили вертолет Ка-52

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять