Общение как с живым человеком: OpenAI представила самую мощную модель GPT-4o

Эксперты говорят, что этот новый виртуальный ассистент сможет считывать эмоции и даже петь.

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OpenAI представила самую мощную модель GPT-4o / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Компания OpenAI представила самую мощную новую голосовую модель искусственного интеллекта ChatGPT - версию GPT-4о. В ней будет аудиочат, через который можно будет общаться с искусственным интеллектом, как с реальным человеком. Видео с презентацией появилось на канале компании OpenAI.

Этот виртуальный ассистент будет напоминать Siri, но он будет значительно лучше. При этом он появится в открытом доступе и будет бесплатным.

Алексей Минаков, который специализируется на теме применения технологий искусственного интеллекта, отметил, что новая модель GPT-4о будет реагировать на голос всего за 232 миллисекунды. При этом голос чата можно будет даже перебивать без дополнительных нажатий. Эта версия искусственного интеллекта сможет в реальном времени переводить на другой язык все, что будет слышать.

В анонсе отмечается, что модель сможет понять даже эмоции в голосе человека, а сам бот даже сможет спеть.

"Смотрели фильм Her (2013) с Хуакином Фениксом, где герой общался с телефоном и влюбился в операционную систему? Пересмотрите, это становится реальностью", - написал Минаков.

Кроме аудио- модель сможет реагировать даже на видео. Она поймет, где вы находитесь, какие эмоции показываете и сможет давать определенные советы. Доступным для всех станет и GPT Store - маркер персонализированных-кастомных чатботов. Ранее он был доступен только для пользователей платной версии ChatGPT.

Смотрите видео о голосовой модели искусственного интеллекта версии GPT-4о:

Что такое искусственный интеллект? Искусственный интеллект - это способность искусственных систем выполнять творческие функции. Он связан с аналогичной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами. Об этом сообщает Википедия.

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