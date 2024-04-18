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Купить электромобиль: что нужно знать, покупая новую машину

Алена Кюпели
18 апреля 2024, 11:51
Покупка электрокара - должно быть взвешенным решением.
Электромобили имеют множество преимуществ
Электромобили имеют множество преимуществ / Коллаж Главред, фото Pixabay

Электромобиль купить становится все более частой мечтой осознанных автолюбителей. Владение электромобилями становится распространенным явлением во всем мире благодаря нескольким факторам. Темпы улучшений во всем сегменте были экспоненциальными, поскольку компании осознают рост спроса и необходимость снизить выбросы углекислого газа.

Особенно это актуально в Украине, когда из-за военного нападения России, бывают перепады с топливом на заправках.

Несмотря на это, по-прежнему существует множество факторов, в которых новые владельцы электрокаров чувствуют себя неуверено, поскольку электромобильность остается сравнительно нишевым сегментом.

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По большей части владение электромобилем — это несложно, но есть некоторые факторы, к которым вам придется приспособиться, как только вы сядете за руль. Как и во всем, у электромобилей есть свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать, прежде чем вступить в "электрический" образ жизни.

Электромобиль купить - преимущества:

Между тем, производители замедляют разработку электромобилей из-за чрезмерных затрат на разработку и отсутствия глобальной инфраструктуры, поэтому у вас еще есть немного времени, чтобы насладиться своим бензиновым двигателем. Однако полностью электрическое будущее кажется неизбежным, поэтому к этим аспектам нам всем придется подготовиться.

Низкие эксплуатационные расходы

Одна из первых вещей, которые вы можете ожидать от вождения электромобиля, — это существенно более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с обычным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.

Кроме того, электромобили дешевле в обслуживании благодаря прямому приводу, который не требует частой замены масла и фильтров. Электромобили также оснащены современным программным обеспечением, а это означает, что производители могут решить некоторые проблемы с программным обеспечением с помощью беспроводных обновлений.

Автомобиль можно заряжать дома

Если вы планируете ежедневно ездить на электромобиле, для удобства настоятельно рекомендуется установить у вас дома систему зарядки второго уровня. В зависимости от того, какую мощность вы выберете, цены на настенные коробки второго уровня варьируются от 8 тысяч гривен. Сюда не входят затраты на установку, которые могут составить от 800 до 2000 долларов США. Домашняя станция зарядки электромобиля, как правило, устойчива к атмосферным воздействиям, а это значит, что вы сможете использовать ее и на открытом воздухе.

Непревзойденный уровень комфорта

Электромобили обычно выигрывают благодаря гораздо более высокому уровню комфорта по сравнению со средним автомобилем с бензиновым двигателем. Большинство электромобилей имеют полностью независимую подвеску, что обеспечивает сочетание улучшенного комфорта и управляемости по сравнению с торсионной подвеской. Производители также настраивают подвеску электромобиля, делая ее немного мягче ради улучшения общего качества езды. Однако основная причина повышения комфорта заключается в тихом "характере" электромобиля.

Отсутствие цикла сгорания означает, что электромобили практически не издают шума во время работы. Они также обычно имеют более гладкий внешний дизайн, который снижает сопротивление ради экономии энергии, но это также приводит к снижению шума ветра. Кроме того, салон электромобиля более изолированный и тихий. Некоторых водителей это немного тревожит, поэтому некоторые компании добавляют через динамики синтетический шум двигателя, чтобы создать более знакомое ощущение.

Стоимость замены батареи

После восьми-десяти лет владения электромобилем весьма вероятно, что вам придется заменить аккумуляторную батарею. Вероятно, это будет капитальный ремонт, который может стоить около 10 000 долларов. Производители подтверждают надежность своих аккумуляторов существенными гарантиями, которые варьируются от восьми до 12 лет или от 100 000 до 150 000 километров, с оговоркой, в которой говорится, что они отремонтируют батарею, если ее общая емкость упадет ниже 70 процентов за это время.

Как только емкость вашей батареи начнет падать, производитель откроет корпус и заменит все выявленные неисправные модули, а не заменяет весь блок. Это приводит к снижению затрат на ремонт и меньшему воздействию на окружающую среду, поскольку материалы, необходимые для изготовления литий-ионного аккумулятора, по-прежнему требуют вредных методов добычи полезных ископаемых.

Больше внутреннего пространства

Естественно, преимущество более компактной системы трансмиссии означает, что дизайнеры имеют больше свободы для создания просторной кабины. Аккумуляторы для электромобилей большие и тяжелые, но их плоская конструкция позволяет удобно размещать их на полу. Электроприводные агрегаты не требуют громоздких трансмиссий, поэтому электромобили также выигрывают от гораздо большего пространства для ног и более коротких передних и задних свесов.

Одним из лучших преимуществ электромобиля является багажник, который возможен благодаря отсутствию громоздкого двигателя внутреннего сгорания.

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