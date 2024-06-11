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Историческое обновление для IOS: Маск жестко раскритиковал интеграцию ChatGPT в Apple

Юрий Берендий
11 июня 2024, 17:14
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Илон Маск раскритиковал решение Apple по использованию искусственного унтелекта на основе ChatGPT для взаимодействия с данными и голосовым ассистентом Siri.
Историческое обновление для IOS: Маск жестко раскритиковал интеграцию ChatGPT в Apple
Маск жестко раскритиковал интеграцию ChatGPT в Apple / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Apple

На ежегодной конференции разработчиков в Калифорнии компания Apple представила собственную систему генеративного искусственного интеллекта, которая будет интегрирована в программное обеспечение ее устройств, сообщает BBC.

Эта система, названная Apple Intelligence (AI), предназначена для упрощения пользования гаджетами и будет доступна в новых версиях операционных систем, которые появятся осенью.

Кроме того, компания обновит голосовой помощник Siri, интегрируя его с чат-ботом ChatGPT от OpenAI до конца года. Siri получит новый интерфейс и будет лучше понимать контекст при взаимодействии с пользователями.

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"OpenAI рада сотрудничеству с Apple и интегрирует ChatGPT в ее устройства в конце этого года! Думаю, это вам очень понравится", - заявил глава OpenAI Сэм Альтман.

Соглашение с Apple предоставляет OpenAI доступ к миллионам пользователей Apple, включая тех, кто возможно не попробовал бы ChatGPT в противном случае. Для Apple это означает получение доступа к самой популярной технологии эры искусственного интеллекта - чат-бота с чрезвычайно мощными возможностями, которую она сможет интегрировать со своими собственными сервисами, сообщает Bloomberg.

По мнению Дага Киттлауса, технического специалиста, который был соучредителем и руководил компанией Siri до ее приобретения Apple, партнерство с OpenAI, вероятно, будет для Apple "кратко- и среднесрочным".

"Но вы можете быть уверены, что они будут упорно работать над развитием своих собственных компетенций здесь", - подчеркнул он.

Обе компании еще не обнародовали информацию о сделке, и условия договоренности остаются неизвестными. Обе компании отказались от комментариев.

Американский миллиардер Илон Маск уже объявил, что запретит использование техники Apple во всех своих компаниях, если они интегрируют ИИ от OpenAI в операционную систему.

"Это просто абсурд, что Apple недостаточно умна, чтобы создать свой собственный ИИ, но каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность! Apple не имеет никакого представления о том, что на самом деле происходит, когда они передают ваши данные OpenAI. Они продают вас за бесценок", - написал он в Х.

Что такое искусственный интеллект?

Искусственный интеллект - это способность искусственных систем выполнять творческие функции. Он связан с подобной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами. Об этом сообщает Википедия.

Он также отметил, что работники и посетители его компании будут вынуждены сдавать устройства на проверку, которые будут храниться в клетке Фарадея.

В ответ Apple заявила, что создала ИИ с учетом конфиденциальности, который будет использовать комбинацию обработки данных на устройстве и облачных вычислений для обеспечения безопасности, сообщает Reuters.

"Что (Apple) сейчас пытается добавить к рассказу, так это то, что когда (данные) идут в защищенное частное облако, они аналогично передают вам ту же самую анонимизацию данных пользователя и брандмауэр этой информации. Apple на самом деле никогда не видит этого", - сказал он.

Кто такой Илон Маск

Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями.

Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года.

3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?"

На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию.

В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте.

13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 мая компания OpenAI представила самую мощную новую голосовую модель искусственного интеллекта ChatGPT - версию GPT-4о. В ней будет аудиочат, через который можно будет общаться с искусственным интеллектом, как с реальным человеком. Видео с презентацией появилось на канале компании OpenAI.

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