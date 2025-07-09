Пенсионный фонд теперь платит соцпособия: что будет с выплатами в июле

Украинцы получат свои выплаты.

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Украинцы получат соцвыплаты в июле через Пенсионный фонд без задержек - Минсоцполитики/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Украинцы получат соцвыплаты через Пенсионного фонда в июле без задержек

ПФУ уже запросил средства, а Минсоцполитики их зарезервировало

Пенсионный фонд Украины с 1 июля будет выплачивать 39 видов государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее выплачивались органами соцзащиты. Несмотря на изменения, в июле все выплаты будут вовремя и без задержек.

Как сообщили в Пенсионном фонде, украинцы получат свои выплаты в июле своевременно и без задержек. Фонд выполняет свои обязательства по выплатам и администрированию социальных полномочий.

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Выплатные документы на июль уже сформированы.

Как ПФУ рассчитывает средства на выплаты

В Министерстве социальной политики рассказали, что Пенсионный фонд каждый месяц до 8 числа рассчитывает суммы социальной помощи, и формирует потребность в бюджетных средствах, чтобы выплатить эти деньги.

По состоянию на 8 июля Фонд уже предоставил заявки на потребность в таких средствах, а Минсоцполитики решило вопрос. В ближайшие дни деньги будут перечислены на счета ПФУ, чтобы потом они были отправлены получателям.

Таким образом, до конца недели средства должны быть выплачены всем, кому они назначены.

Чтобы получать выплаты, которые с 1 июля администрирует Пенсионный фонд, можно подать заявки в любом сервисном центру ПФУ или в ЦНАП.

Напомним, что с 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины получил полномочия по выплате 39 видов государственных социальных пособий, социальных стипендий, которые ранее назначались и выплачивались органами социальной защиты населения.

На выплату государственных социальных пособий, которые с 1 июля начал администрировать Пенсионный фонд, можно подать заявление и документы в любой сервисный центр ПФУ или ЦНАП.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

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Об источнике: Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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